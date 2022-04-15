https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عمل-خلية-تابعة-لـهيئة-تحرير-الشام-في-البلاد-1061233218.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عمل خلية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في البلاد...فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عمل خلية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في البلاد...فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" المحظور في روسيا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:36+0000
2022-04-15T13:36+0000
2022-04-15T14:29+0000
روسيا
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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "هيئة تحرير الشام" في مقاطعة كالوغا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر خارجية".وأشار بيان جهاز الأمن إلى اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ.وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي التحقيق المفصل في القضية بموجب تهمة التحضير لهجوم إرهابي.
https://arabic.sputniknews.com/20210405/جهاز-لأمن-الفدرالي-الروسي-يحبط-عملية-إرهابية-ويعتقل-المتورطين--1048576633.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عمل خلية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في البلاد...فيديو
13:36 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" المحظور في روسيا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوغا.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "هيئة تحرير الشام" في مقاطعة كالوغا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر خارجية".
وأشار بيان جهاز الأمن إلى اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ.
وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي التحقيق المفصل في القضية بموجب تهمة التحضير لهجوم إرهابي.