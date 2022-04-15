https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمير-هاري-وزوجته-في-زيارة-مفاجئة-للملكة-1061230510.html

الأمير هاري وزوجته في زيارة مفاجئة للملكة

الأمير هاري وزوجته في زيارة مفاجئة للملكة

أجرى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، زيارة مفاجية للملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور، في أول زيارة مشتركة لهما إلى المملكة المتحدة منذ تخليهما عن الأدوار... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T13:03+0000

2022-04-15T13:03+0000

2022-04-15T13:03+0000

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وقالت وكالة "فرانس برس"، إن الأمير هاري وزوجته زارا الملكة البالغة من العمر 95 عاما، جدة هاري، يوم أمس الخميس، قبل سفرهما إلى هولندا لحضور دورة ألعاب "إنفيكتوس، والتي يعتبر هاري هو مؤسسها وراعيها.ومن المتوقع أن يحضر هاري وميغان حفل استقبال في لاهاي يوم الجمعة لدورة ألعاب"إنفيكتوس"، التي تستمر من غد السبت حتى 22 أبريل/ نيسان.وجاءت زيارة الملكة في الأسبوع الذي يسبق عيد الفصح الذي أحيته الملكة لعقود من الزمن، بتوزيع عملات فضية تعرف باسم "نقود العهد" على المتقاعدين في خدمة الكنيسة، ولم تحضر الملكة هذا العام بعدما عانت من مشاكل في الحركة في الأشهر الأخيرة، فضلا عن تعرضها للإصابة بـ"كوفيد-19".وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب محامو الأمير هاري الشرطة البريطانية بتأمين زيارته إلى المملكة المتحدة، مؤكدين أن بريطانيا ستظل دائما وطنه.وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن طلب الأمير هاري جاء وسط خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة أثناء قدومه من الولايات المتحدة إلى لندن.وقال هاري خلال الجلسة الأولى من نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، إنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته وسط التدابير المتخذة في الوقت الحالي، معربا عن رغبته في دفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.من جانبهم رد محامو الحكومة على طلب الأمير بأنه لا علاقة له بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة، فيما جادلت محامية الأمير هاري المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، بقولها إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.

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