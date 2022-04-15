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الإفراج عن ناشط تايواني بعد سجنه 5 سنوات في الصين
الإفراج عن ناشط تايواني بعد سجنه 5 سنوات في الصين
أفرجت السلطات الصينية عن ناشط حقوقي تايواني بعد قضاء فترة عقوبة بلغت خمس سنوات، حيث عاد، اليوم الجمعة، إلى أرض وطنه. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:15+0000
2022-04-15T12:15+0000
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أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن محكمة صينية كانت قد قضت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بسجن الناشط الحقوقي التايواني لي مينج-تشي لمدة خمسة أعوام بتهمة تقويض سلطة الدولة، وهي قضية تسببت في توتر العلاقات بين الصين وتايوان.وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات حية لوصول لي مينج-تشي إلى تايوان على متن رحلة جوية تابعة لشركة "شيامين آير"، حيث رافقه اثنان من العاملين في المطار يرتديان بدلات واقية من الأوبئة إلى سيارة.وقالت زوجة الناشط، لي تشينغ-يو، في منشور عبر "فيسبوك" إنها علمت فقط بإطلاق سراح زوجها من التقارير الإعلامية، وقالت إنهم يخططون لعقد مؤتمر صحفي بعد أن ينهى لي فترة الحجر الصحي الإلزامي.خلال محاكمته، أقر لي بأنه مذنب، مشيرًا إلى أنه كتب ونشر مقالات على الإنترنت تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين .
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أخبار العالم الآن, الصين

الإفراج عن ناشط تايواني بعد سجنه 5 سنوات في الصين

12:15 GMT 15.04.2022
© AP Photo / Eugene Hoshikoالشرطة الصينية
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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أفرجت السلطات الصينية عن ناشط حقوقي تايواني بعد قضاء فترة عقوبة بلغت خمس سنوات، حيث عاد، اليوم الجمعة، إلى أرض وطنه.
أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن محكمة صينية كانت قد قضت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بسجن الناشط الحقوقي التايواني لي مينج-تشي لمدة خمسة أعوام بتهمة تقويض سلطة الدولة، وهي قضية تسببت في توتر العلاقات بين الصين وتايوان.
وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات حية لوصول لي مينج-تشي إلى تايوان على متن رحلة جوية تابعة لشركة "شيامين آير"، حيث رافقه اثنان من العاملين في المطار يرتديان بدلات واقية من الأوبئة إلى سيارة.
وقالت زوجة الناشط، لي تشينغ-يو، في منشور عبر "فيسبوك" إنها علمت فقط بإطلاق سراح زوجها من التقارير الإعلامية، وقالت إنهم يخططون لعقد مؤتمر صحفي بعد أن ينهى لي فترة الحجر الصحي الإلزامي.
خلال محاكمته، أقر لي بأنه مذنب، مشيرًا إلى أنه كتب ونشر مقالات على الإنترنت تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين .
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