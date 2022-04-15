https://arabic.sputniknews.com/20220415/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لإنهاء-العنف-على-الفور-واحترام-الأماكن-المقدسة-في-فلسطين-1061228460.html
الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين
أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:05+0000
2022-04-15T12:05+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة".يذكر أن صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة نحو مئة شخص، وقد اندلعت الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية لعمليات عسكرية في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين
12:05 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور.
أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة".
ودعا الاتحاد الأوروبي لإنهاء أعمال العنف على الفور. ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدا أهمية احترام"الأماكن المقدسة احتراما كاملا".
كما حمل الاتحاد الأوروبي، في البيان الصحفي، جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين، مجدداً دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في، "جهود خفض التصعيد، وتعزيز التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي".
يذكر أن صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة نحو مئة شخص، وقد اندلعت الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية لعمليات عسكرية في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.
وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.