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الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين
أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:05+0000
2022-04-15T12:55+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة".يذكر أن صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة نحو مئة شخص، وقد اندلعت الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية لعمليات عسكرية في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين

12:05 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 15.04.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور.
أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة".

ودعا الاتحاد الأوروبي لإنهاء أعمال العنف على الفور. ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدا أهمية احترام"الأماكن المقدسة احتراما كاملا".

قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
10:14 GMT

كما حمل الاتحاد الأوروبي، في البيان الصحفي، جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين، مجدداً دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في، "جهود خفض التصعيد، وتعزيز التعاون الأمني ​​الفلسطيني الإسرائيلي".

يذكر أن صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة نحو مئة شخص، وقد اندلعت الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية لعمليات عسكرية في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.
وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.
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