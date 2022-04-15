https://arabic.sputniknews.com/20220415/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لإنهاء-العنف-على-الفور-واحترام-الأماكن-المقدسة-في-فلسطين-1061228460.html

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:05+0000

2022-04-15T12:05+0000

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العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة".يذكر أن صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم، في باحة المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة نحو مئة شخص، وقد اندلعت الاشتباكات بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية لعمليات عسكرية في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html

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