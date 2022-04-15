https://arabic.sputniknews.com/20220415/البيت-الأبيض-بايدن-لن-يزور-أوكرانيا-1061210795.html
البيت الأبيض: لن نرسل الرئيس بايدن إلى أوكرانيا
البيت الأبيض: لن نرسل الرئيس بايدن إلى أوكرانيا
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزور أوكرانيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T02:55+0000
2022-04-15T02:55+0000
2022-04-15T02:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، حسبما نقل مراسل البيت الأبيض في صحيفة "بوليتيكو"، يوجين دانيلز: "لا، نحن لن نرسل الرئيس إلى أوكرانيا".وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تدرس إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء فولوديمير زيلينسكي.وتشمل الخيارات الرئيس الأمريكي أو نائبة الرئيس كمالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن، وفقا للتقارير.وزار عدد من القادة الأجانب وكبار المسؤولين أوكرانيا مؤخرا للتعبير عن دعمهم للبلاد وسط العملية العسكرية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-تكشف-حقيقة-خطة-أمريكا-حيال-أوكرانيا-1060680020.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: لن نرسل الرئيس بايدن إلى أوكرانيا
02:55 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 02:56 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزور أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، حسبما نقل مراسل البيت الأبيض في صحيفة "بوليتيكو"، يوجين دانيلز: "لا، نحن لن نرسل الرئيس إلى أوكرانيا".
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تدرس إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء فولوديمير زيلينسكي.
وتشمل الخيارات الرئيس الأمريكي أو نائبة الرئيس كمالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن، وفقا للتقارير.
وزار عدد من القادة الأجانب وكبار المسؤولين أوكرانيا مؤخرا للتعبير عن دعمهم للبلاد وسط العملية العسكرية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.