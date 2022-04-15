https://arabic.sputniknews.com/20220415/البيت-الأبيض-يكشف-مصير-زيارة-بايدن-إلى-كييف-1061228041.html
البيت الأبيض يكشف مصير زيارة بايدن إلى كييف
البيت الأبيض يكشف مصير زيارة بايدن إلى كييف
كشف إدارة البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الجمعة، أنه لا نوايا وخطط لدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:16+0000
2022-04-15T12:16+0000
2022-04-15T12:16+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الإدارة الأمريكية على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي قالت: "بشأن المعلومات والأخبار المنتشرة بشأن خطط الرئيس الأمريكي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف فهذا ليس دقيقا".وبحسب بساكي: "لا يوجد حديث عن رحلة شخصية للرئيس الأمريكي إلى هناك أصلا ولن نرسل الرئيس إلى أوكرانيا".وأضافت بساكي قائلة: "سأخبركم ما فعله رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سفر لمدة ثماني ساعات على ما يبدو في قطار عبر منطقة حرب للوصول إلى وسط أوكرانيا وهذا ليس جزءا من خطط الرئيس الأمريكي".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف.جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وردا على السؤال، أجاب بايدن بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟".ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يكشف مصير زيارة بايدن إلى كييف
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كشف إدارة البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الجمعة، أنه لا نوايا وخطط لدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.
وجاءت تصريحات الإدارة الأمريكية على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي قالت: "بشأن المعلومات والأخبار المنتشرة بشأن خطط الرئيس الأمريكي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف فهذا ليس دقيقا".
وبحسب بساكي: "لا يوجد حديث عن رحلة شخصية للرئيس الأمريكي إلى هناك أصلا ولن نرسل الرئيس إلى أوكرانيا".
وأضافت بساكي قائلة: "سأخبركم ما فعله رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سفر لمدة ثماني ساعات على ما يبدو في قطار عبر منطقة حرب للوصول إلى وسط أوكرانيا وهذا ليس جزءا من خطط الرئيس الأمريكي".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف.
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وردا على السؤال، أجاب بايدن
بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.
ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟".
ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".