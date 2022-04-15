https://arabic.sputniknews.com/20220415/التحالف-الدولي-في-سوريا-الهجوم-على-القرية-الخضراء-كان-من-خلال-تفخيخها-بعبوات-ناسفة-1061215824.html

التحالف الدولي في سوريا: الهجوم على القرية الخضراء كان من خلال تفخيخها بعبوات ناسفة

التحالف الدولي في سوريا: الهجوم على القرية الخضراء كان من خلال تفخيخها بعبوات ناسفة

أكدت قوات الحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في سوريا، أن الهجوم على القرية الخضراء، الأسبوع الماضي، لم يكن بنيران غير مباشرة كما تم الإعلان عن... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T08:02+0000

2022-04-15T08:02+0000

2022-04-15T08:02+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار التحالف الدولي

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وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال التحالف: "الهجوم على قاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا في 7 أبريل/ نيسان نتج عن عبوات ناسفة وُضعت عمدا في محيط المكان، وليس عن طريق نيران غير مباشرة كما كان يعتقد سابقا".ولفت البيان إلى أنه "وبناء على مزيد من التحقيق، يقدر مسؤولو عملية العزم أن الانفجارات في القرية الخضراء لم تكن نتيجة إطلاق نار غير مباشر، بل وضع متعمد عبوات ناسفة من قبل شخص (أفراد) مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام".وكانت قاعدة لقوات التحالف في القرية الخضراء، شرقي سوريا، قد تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية.يشار إلى أن القرية الخضراء، التي تقع إلى الشرق من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من القوات الأمريكية في سوريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أضخم-حقول-النفط-شرقي-سوريا-1060457101.html

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