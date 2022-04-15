https://arabic.sputniknews.com/20220415/التحالف-الدولي-في-سوريا-الهجوم-على-القرية-الخضراء-كان-من-خلال-تفخيخها-بعبوات-ناسفة-1061215824.html
التحالف الدولي في سوريا: الهجوم على القرية الخضراء كان من خلال تفخيخها بعبوات ناسفة
التحالف الدولي في سوريا: الهجوم على القرية الخضراء كان من خلال تفخيخها بعبوات ناسفة
أكدت قوات الحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في سوريا، أن الهجوم على القرية الخضراء، الأسبوع الماضي، لم يكن بنيران غير مباشرة كما تم الإعلان عن... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:02+0000
2022-04-15T08:02+0000
2022-04-15T08:02+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
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وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال التحالف: "الهجوم على قاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا في 7 أبريل/ نيسان نتج عن عبوات ناسفة وُضعت عمدا في محيط المكان، وليس عن طريق نيران غير مباشرة كما كان يعتقد سابقا".ولفت البيان إلى أنه "وبناء على مزيد من التحقيق، يقدر مسؤولو عملية العزم أن الانفجارات في القرية الخضراء لم تكن نتيجة إطلاق نار غير مباشر، بل وضع متعمد عبوات ناسفة من قبل شخص (أفراد) مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام".وكانت قاعدة لقوات التحالف في القرية الخضراء، شرقي سوريا، قد تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية.يشار إلى أن القرية الخضراء، التي تقع إلى الشرق من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من القوات الأمريكية في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أضخم-حقول-النفط-شرقي-سوريا-1060457101.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
التحالف الدولي في سوريا: الهجوم على القرية الخضراء كان من خلال تفخيخها بعبوات ناسفة
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أكدت قوات الحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في سوريا، أن الهجوم على القرية الخضراء، الأسبوع الماضي، لم يكن بنيران غير مباشرة كما تم الإعلان عن ذلك وقتها.
وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال التحالف: "الهجوم على قاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا
في 7 أبريل/ نيسان نتج عن عبوات ناسفة وُضعت عمدا في محيط المكان، وليس عن طريق نيران غير مباشرة كما كان يعتقد سابقا".
ولفت البيان إلى أنه "وبناء على
مزيد من التحقيق، يقدر مسؤولو عملية العزم أن الانفجارات في القرية الخضراء لم تكن نتيجة إطلاق نار غير مباشر، بل وضع متعمد عبوات ناسفة من قبل شخص (أفراد) مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام".
وأضاف البيان أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه ومع توافر مزيد من التفاصيل، سيتنم الإعلان عن ذلك.
وكانت قاعدة لقوات التحالف في القرية الخضراء، شرقي سوريا، قد تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية.
وكان يعتقد في البداية أن الهجوم تم من خلال جولتين من النيران غير المباشرة، حيث أصابت مبنيين للدعم، لكن التحقيق الإضافي كشف أن المباني المساعدة للتحالف كانت ملغومة.
يشار إلى أن القرية الخضراء، التي تقع إلى الشرق من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من القوات الأمريكية في سوريا.