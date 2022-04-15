https://arabic.sputniknews.com/20220415/التخطيط-العراقية-تؤكد-وضع-سياسات-لاستيعاب-زيادة-السكان-في-البلاد-1061216653.html
التخطيط العراقية تؤكد وضع سياسات لاستيعاب زيادة السكان في البلاد
التخطيط العراقية تؤكد وضع سياسات لاستيعاب زيادة السكان في البلاد
أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، وضع سياسات قابلة للتنفيذ لاستيعاب زيادات السكان الحالية والمستقبلية في بلاده. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:04+0000
2022-04-15T08:04+0000
2022-04-15T08:04+0000
العراق
العالم العربي
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة التخطيط نشرت بيانا أفادت من خلالها بأنها ماضية بتحديث السياسات السكانية في البلاد، من أجل تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة إنتاجية باعتبارها أحد المحركات الإيجابيات في عملية التنمية.وأوضحت الوزارة العراقية أن الهدف من وضع تلك السياسات يعزا إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية للشعب العراقي.وذكر بتال النجم أن هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات إليها لهذه السياسات المستقبلية، من خلال وضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، على رأسها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والمسنين والأطفال.وشدد الوزير العراقي على" تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة من العمر".وأشار خالد بتال النجم إلى أن السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط العراقية على رسمها، تولي اهتماما بالغا بالتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، ناهيك عن حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان.ولفت بتال النجم إلى أن الإعلام العراقي سيكون له دور محوري في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الأنماط السلوكية في العيش، مضيفا أنه أجرى عدة اجتماعات بهدف مناقشة المحاور المقترحة للوثيقة السكانية المحدّثة.
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العراق, العالم العربي
التخطيط العراقية تؤكد وضع سياسات لاستيعاب زيادة السكان في البلاد
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أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، وضع سياسات قابلة للتنفيذ لاستيعاب زيادات السكان الحالية والمستقبلية في بلاده.
ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)
، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة التخطيط نشرت بيانا أفادت من خلالها بأنها ماضية بتحديث السياسات السكانية في البلاد، من أجل تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة إنتاجية باعتبارها أحد المحركات الإيجابيات في عملية التنمية.
وأوضحت الوزارة العراقية
أن الهدف من وضع تلك السياسات يعزا إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية للشعب العراقي.
وذكر بتال النجم أن هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات إليها لهذه السياسات المستقبلية، من خلال وضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، على رأسها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والمسنين والأطفال.
وشدد الوزير العراقي على" تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة من العمر".
وأشار خالد بتال النجم إلى أن السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط العراقية على رسمها، تولي اهتماما بالغا بالتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، ناهيك عن حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان
.
ولفت بتال النجم إلى أن الإعلام العراقي سيكون له دور محوري في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الأنماط السلوكية في العيش، مضيفا أنه أجرى عدة اجتماعات بهدف مناقشة المحاور المقترحة للوثيقة السكانية المحدّثة.