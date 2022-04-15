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الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان
الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان
أعلنت القيادة العسكرية الصينية في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T06:12+0000
2022-04-15T06:12+0000
العالم
رصد عسكري
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وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل/نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".تأتي هذه المناورات العسكرية في منطقة تايوان وسط زيارة يقوم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة الصينية.
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العالم, رصد عسكري

الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان

06:12 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankovمدرعات المشاة في القوات البحرية الصينية أثناء التدريبات الروسية الصينية "التعاون البحري – 2015 " في مدينة فلاديفوستوك
مدرعات المشاة في القوات البحرية الصينية أثناء التدريبات الروسية الصينية التعاون البحري – 2015 في مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت القيادة العسكرية الصينية في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان.
وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل/نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".
وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".
تأتي هذه المناورات العسكرية في منطقة تايوان وسط زيارة يقوم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة الصينية.
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