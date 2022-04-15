https://arabic.sputniknews.com/20220415/الحرس-الثوري-الإيراني-يقول-إنه-احتجز-ناقلة-تحمل-وقودا-مهربا-وطاقمها-في-مياه-الخليج-1061225456.html
الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة تحمل وقودا مهربا وطاقمها في مياه الخليج
الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة تحمل وقودا مهربا وطاقمها في مياه الخليج
أعلنت المنطقة البحرية الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة بوشهر، توقيف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج، اليوم الجمعة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:30+0000
2022-04-15T11:30+0000
2022-04-15T11:35+0000
العالم
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104242/74/1042427421_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7751128666ac5c17680158cfb81b2ac3.jpg
وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة، العقيد غلام حسين حسيني إنه "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب"، معلنا احتجاز 7 من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية، وفقا لوكالة فارس.وتابع "هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية".
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104242/74/1042427421_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_962b7da0c57af2547fd46ffaf81235f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة تحمل وقودا مهربا وطاقمها في مياه الخليج
11:30 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت المنطقة البحرية الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة بوشهر، توقيف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج، اليوم الجمعة.
وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة، العقيد غلام حسين حسيني إنه "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب"، معلنا احتجاز 7 من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية، وفقا لوكالة فارس.
وأضاف "مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج الفارسي هي إحدى المهام الموكلة لقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات، والمراقبة".
وتابع "هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية".