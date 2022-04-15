عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الحكومة-اللبنانية-تشكل-لجنة-برئاسة-وزير-لتنظيم-زيارة-البابا-الكنيسة-قرار-يعكس-أهمية-الزيارة-1061217298.html
الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة
الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة
قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة لتنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال الفترة المقبلة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:36+0000
2022-04-15T08:36+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104076/65/1040766599_0:154:3056:1873_1920x0_80_0_0_237e210782d52263d6ebdafc0e699aed.jpg
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع تويتر، كلفت الحكومة وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، بأن يكون على رأس لجنة التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.من جهتها ووفقا لموقع النشرة، فقد عبرت مصادر في الكنيسة اللبنانية عن ارتياحها لقرار ​الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير، مؤكدة أنه يعكس اهتماما كبيرا بزيارة البابا، وما تعلقه الحكومة عليها من آمال.وعلقت المصادر الكنسية على شخص الوزير الذي وقع عليه الاختيار مؤكدة أنه "تميز في عمله الوزاري بدقته وفعاليته وحسن إدارته للملف السياحي، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فضلا عن خبرته في تنظيم أحداث ومؤتمرات بأهمية الزيارة البابوية"، وفقا لتعبيرهم.وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد أكد لدى زيارته بيروت فبراير/ شباط الماضي، أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104076/65/1040766599_176:0:2880:2028_1920x0_80_0_0_66ebcf5531f0dc99cbec7c23958953dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة

08:36 GMT 15.04.2022
© REUTERS / YARA NARDIالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / YARA NARDI
تابعنا عبرTelegram
قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة لتنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع تويتر، كلفت الحكومة وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، بأن يكون على رأس لجنة التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
من جهتها ووفقا لموقع النشرة، فقد عبرت مصادر في الكنيسة اللبنانية عن ارتياحها لقرار ​الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير، مؤكدة أنه يعكس اهتماما كبيرا بزيارة البابا، وما تعلقه الحكومة عليها من آمال.

ولفتت المصادر إلى أن فكرة إشراف وزير على حدث بهذه الأهمية تكمن في ضمان نجاح الزيارة تنظيميا، إضافة إلى نجاحها وطنيا وروحيا، حسب تعبيرهم.

وعلقت المصادر الكنسية على شخص الوزير الذي وقع عليه الاختيار مؤكدة أنه "تميز في عمله الوزاري بدقته وفعاليته وحسن إدارته للملف السياحي، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فضلا عن خبرته في تنظيم أحداث ومؤتمرات بأهمية الزيارة البابوية"، وفقا لتعبيرهم.
وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد أكد لدى زيارته بيروت فبراير/ شباط الماضي، أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.
وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала