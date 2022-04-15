https://arabic.sputniknews.com/20220415/الحكومة-اللبنانية-تشكل-لجنة-برئاسة-وزير-لتنظيم-زيارة-البابا-الكنيسة-قرار-يعكس-أهمية-الزيارة-1061217298.html
الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة
الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة
قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة لتنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال الفترة المقبلة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:36+0000
2022-04-15T08:36+0000
2022-04-15T08:36+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع تويتر، كلفت الحكومة وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، بأن يكون على رأس لجنة التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.من جهتها ووفقا لموقع النشرة، فقد عبرت مصادر في الكنيسة اللبنانية عن ارتياحها لقرار الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير، مؤكدة أنه يعكس اهتماما كبيرا بزيارة البابا، وما تعلقه الحكومة عليها من آمال.وعلقت المصادر الكنسية على شخص الوزير الذي وقع عليه الاختيار مؤكدة أنه "تميز في عمله الوزاري بدقته وفعاليته وحسن إدارته للملف السياحي، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فضلا عن خبرته في تنظيم أحداث ومؤتمرات بأهمية الزيارة البابوية"، وفقا لتعبيرهم.وكان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير قد أكد لدى زيارته بيروت فبراير/ شباط الماضي، أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
الحكومة اللبنانية تشكل لجنة برئاسة وزير لتنظيم زيارة البابا... الكنيسة: قرار يعكس أهمية الزيارة
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قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة لتنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع تويتر
، كلفت الحكومة وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، بأن يكون على رأس لجنة التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
من جهتها ووفقا لموقع النشرة
، فقد عبرت مصادر في الكنيسة اللبنانية عن ارتياحها لقرار الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير، مؤكدة أنه يعكس اهتماما كبيرا بزيارة البابا، وما تعلقه الحكومة عليها من آمال.
ولفتت المصادر إلى أن فكرة إشراف وزير على حدث بهذه الأهمية تكمن في ضمان نجاح الزيارة تنظيميا، إضافة إلى نجاحها وطنيا وروحيا، حسب تعبيرهم.
وعلقت المصادر الكنسية على شخص الوزير الذي وقع عليه الاختيار مؤكدة أنه "تميز في عمله الوزاري بدقته وفعاليته وحسن إدارته للملف السياحي، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فضلا عن خبرته في تنظيم أحداث ومؤتمرات بأهمية الزيارة البابوية"، وفقا لتعبيرهم.
وكان وزير خارجية الفاتيكان
المونسينور ريشارد غلاغير قد أكد لدى زيارته بيروت فبراير/ شباط الماضي، أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان قريبا.
وحسب تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قال غلاغير: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريباً"