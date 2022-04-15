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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-23-ألفا-من-المدنيين-في-دونباس-وأوكرانيا-خلال-يوم-واحد-1061244729.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 23 ألفا من المدنيين في دونباس وأوكرانيا خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 23 ألفا من المدنيين في دونباس وأوكرانيا خلال يوم واحد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 23 ألفا من المدنيين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:54+0000
2022-04-15T19:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي إجلاء 23 ألفا و83 مدنيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق الخطرة في أوكرانيا إلى روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، من بينهم 2318 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 821 ألفا و320 شخصا، من بينهم 151 ألفا و737 طفلا".وأوضح ميزينتسيف أن "القوميون الأوكرانيون يواصلون احتجاز 6198 مواطنًا أجنبيًا من تسع دول كرهائن وكدروع بشرية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية، فيما أشارت إلى أن 76 سفينة أجنبية لا زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية.ولفتت الوزارة إلى أن خطر القصف وخطر الألغام الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالملاحة بحرّية في عرض البحر.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 23 ألفا من المدنيين في دونباس وأوكرانيا خلال يوم واحد

19:54 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 23 ألفا من المدنيين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا خلال يوم واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي إجلاء 23 ألفا و83 مدنيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق الخطرة في أوكرانيا إلى روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، من بينهم 2318 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 821 ألفا و320 شخصا، من بينهم 151 ألفا و737 طفلا".
وأوضح ميزينتسيف أن "القوميون الأوكرانيون يواصلون احتجاز 6198 مواطنًا أجنبيًا من تسع دول كرهائن وكدروع بشرية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية، فيما أشارت إلى أن 76 سفينة أجنبية لا زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية.
ولفتت الوزارة إلى أن خطر القصف وخطر الألغام الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالملاحة بحرّية في عرض البحر.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:19 GMT
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