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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-الضربات-الصاروخية-ستزداد-على-كييف-ردا-على-أي-هجمات-أوعمليات-تخريب-في-أراضينا-1061214606.html
الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا
الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب على أراضي روسيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:29+0000
2022-04-15T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن "روسيا سترد على استفزازات الأوكرانية على أراضيها بضربات صاروخية جديدة على أهداف في كييف. وقال كوناشينكوف إن "عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على قيام النظام في كييف بارتكاب أي هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضي الروسية".وتابع كوناشينكوف: "أيضا تم قصف المنشأة العسكرية الأوكرانية رقم 221، بما في ذلك: 12 موقعًا للقيادة، و 176 معقلًا ومناطق تمركز القوى العاملة للعدو، وتم قمع 12 موقعًا لإطلاق النار".وأضاف كوناشينكوف: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 132 طائرة، و 105 مروحية، و245 صاروخًا مضادًا للطائرات، و 456 طائرة بدون طيار، و2213 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 2110 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا

07:29 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب على أراضي روسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن "روسيا سترد على استفزازات الأوكرانية على أراضيها بضربات صاروخية جديدة على أهداف في كييف.
وقال كوناشينكوف إن "عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على قيام النظام في كييف بارتكاب أي هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضي الروسية".
وتابع كوناشينكوف: "أيضا تم قصف المنشأة العسكرية الأوكرانية رقم 221، بما في ذلك: 12 موقعًا للقيادة، و 176 معقلًا ومناطق تمركز القوى العاملة للعدو، وتم قمع 12 موقعًا لإطلاق النار".

وأضاف كوناشينكوف: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 132 طائرة، و 105 مروحية، و245 صاروخًا مضادًا للطائرات، و 456 طائرة بدون طيار، و2213 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 2110 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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