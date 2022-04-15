https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-الضربات-الصاروخية-ستزداد-على-كييف-ردا-على-أي-هجمات-أوعمليات-تخريب-في-أراضينا-1061214606.html

الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا

الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب على أراضي روسيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T07:29+0000

2022-04-15T07:29+0000

2022-04-15T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن "روسيا سترد على استفزازات الأوكرانية على أراضيها بضربات صاروخية جديدة على أهداف في كييف. وقال كوناشينكوف إن "عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على قيام النظام في كييف بارتكاب أي هجمات ذات طبيعة إرهابية أو تخريب على الأراضي الروسية".وتابع كوناشينكوف: "أيضا تم قصف المنشأة العسكرية الأوكرانية رقم 221، بما في ذلك: 12 موقعًا للقيادة، و 176 معقلًا ومناطق تمركز القوى العاملة للعدو، وتم قمع 12 موقعًا لإطلاق النار".وأضاف كوناشينكوف: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 132 طائرة، و 105 مروحية، و245 صاروخًا مضادًا للطائرات، و 456 طائرة بدون طيار، و2213 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 2110 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

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العالم