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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-منظومة-إس--400-تسقط-مروحية-أوكرانية-وقصف-صاروخي-لمصنع-للآليات-في-ضواحي-كييف-1061214456.html
الدفاع الروسية: منظومة "إس -400" تسقط مروحية أوكرانية وقصف صاروخي على مصنع للآليات في ضواحي كييف
الدفاع الروسية: منظومة "إس -400" تسقط مروحية أوكرانية وقصف صاروخي على مصنع للآليات في ضواحي كييف
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن منظومة "إس -400" الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" هاجمت يوم أمس... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:27+0000
2022-04-15T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسقط نظام صواريخ "إس -400" المضاد للطائرات، مقاتلة أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة قرية غورودنيا بمنطقة تشيرنيهيف، أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية، والتي هاجمت في 14 أبريل / نيسان سكان منطقة قرية كليموفو في منطقة بريانسك".وأضاف كوناشينكوف: "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو خلال الليل سبعة أهداف للعدو. من بينها: في منطقة ياسينوفي (منطقة دونيتسك)، تم تدمير قاذفة صواريخ "توتشكا أو" ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل قومي أوكراني، بما في ذلك ما يصل إلى 20 عربة مدرعة وما يصل إلى 50 قوميًا".وأضاف أنه تم إسقاط ثماني طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم وليفكوفكا ونيو أستراخان ونيوكوبان وشاستليفوي وتشرنوبايفكا وتشرنوفي سوكول.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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الدفاع الروسية: منظومة "إس -400" تسقط مروحية أوكرانية وقصف صاروخي على مصنع للآليات في ضواحي كييف

07:27 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن منظومة "إس -400" الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" هاجمت يوم أمس قرية كليموفو في منطقة بريانسك.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسقط نظام صواريخ "إس -400" المضاد للطائرات، مقاتلة أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة قرية غورودنيا بمنطقة تشيرنيهيف، أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية، والتي هاجمت في 14 أبريل / نيسان سكان منطقة قرية كليموفو في منطقة بريانسك".

وأضاف كوناشينكوف: "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو خلال الليل سبعة أهداف للعدو. من بينها: في منطقة ياسينوفي (منطقة دونيتسك)، تم تدمير قاذفة صواريخ "توتشكا أو" ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل قومي أوكراني، بما في ذلك ما يصل إلى 20 عربة مدرعة وما يصل إلى 50 قوميًا".
وأضاف أنه تم إسقاط ثماني طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم وليفكوفكا ونيو أستراخان ونيوكوبان وشاستليفوي وتشرنوبايفكا وتشرنوفي سوكول.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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