https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الصينية-الجيش-سيتخذ-بحزم-كل-الإجراءات-لوقف-التدخل-الخارجي-ومحاولات-تنظيم-استقلال-تايوان-1061212630.html
الدفاع الصينية: الجيش سيتخذ بحزم كل الإجراءات لوقف التدخل الخارجي ومحاولات تنظيم "استقلال تايوان"
الدفاع الصينية: الجيش سيتخذ بحزم كل الإجراءات لوقف التدخل الخارجي ومحاولات تنظيم "استقلال تايوان"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، صباح اليوم الجمعة، أن زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T06:21+0000
2022-04-15T06:21+0000
2022-04-15T06:44+0000
العالم
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وقال وو تشيان "هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة".وأضاف المتحدث قائلا: " كما أن هذه الخطوات تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وتزيد من تصعيد التوترات في مضيق تايوان".وأعلنت القيادة العسكرية الصينية في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان.وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل/نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".
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العالم
الدفاع الصينية: الجيش سيتخذ بحزم كل الإجراءات لوقف التدخل الخارجي ومحاولات تنظيم "استقلال تايوان"
06:21 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 06:44 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، صباح اليوم الجمعة، أن زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وتزيد من حدة التوترات في مضيق تايوان.
وقال وو تشيان "هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة".
وأضاف المتحدث قائلا: " كما أن هذه الخطوات تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وتزيد من تصعيد التوترات في مضيق تايوان".
وأعلنت القيادة العسكرية الصينية
في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان.
وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل/نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".
وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".