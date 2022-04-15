https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئيس-الصيني-يتحدث-مع-ولي-العهد-السعودي-عبر-الهاتف-1061213361.html
الرئيس الصيني يتحدث مع ولي العهد السعودي عبر الهاتف
الرئيس الصيني يتحدث مع ولي العهد السعودي عبر الهاتف
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:03+0000
2022-04-15T07:03+0000
2022-04-15T07:03+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، طلب الرئيس شي من الأمير محمد بن سلمان نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قائلا إن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية. وأفاد أنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائيةـ حيث يعطي الجانب الصيني أولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.وكان عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي هنا، قد أعلن استعداد بكين إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية. في حين أشارت وول ستريت جورنال الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على سوق البترول العالمية وتمثل تحولًا آخر لأكبر مصدر للبترول في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-استعدادها-إقامة-تعاون-شامل-ورفيع-المستوى-مع-السعودية-1060340450.html
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العالم, الصين, السعودية
الرئيس الصيني يتحدث مع ولي العهد السعودي عبر الهاتف
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أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، طلب الرئيس شي من الأمير محمد بن سلمان نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قائلا إن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية.
وأفاد أنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائيةـ حيث يعطي الجانب الصيني أولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.
وكان عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي هنا، قد أعلن استعداد بكين إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية. في حين أشارت وول ستريت جورنال
الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية
تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على سوق البترول العالمية وتمثل تحولًا آخر لأكبر مصدر للبترول في العالم.