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السفارة الأمريكية في إسرائيل تدعو للتهدئة عقب اشتباكات الأقصى
السفارة الأمريكية في إسرائيل تدعو للتهدئة عقب اشتباكات الأقصى
دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، إلى العمل على تحقيق التهدئة في المسجد الأقصى بعد الاشتباكات التي وقعت عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:49+0000
2022-04-15T19:49+0000
2022-04-15T19:49+0000
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وقالت السفارة في بيان على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "نتابع عن كثب الأحداث في القدس، خلال تلك الأيام المقدسة جدا لليهود والمسلمين والمسيحيين. وندعو الجميع إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، ونشجع جميع الأطراف على العمل معا لتحقيق التهدئة، والسماح لأبناء جميع الأديان بالاحتفال بأعيادهم بهدوء وسلم".وخلا البيان الأمريكي من إدانة الشرطة الإسرائيلية، والتي اقتحمت في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على حشود المصلين الغاضبين.وتزامن ذلك من إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات من الشرطة الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والتي تشهد حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين من قبل إسرائيل.وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين في باحاته خلال عيد الفصح اليهودي الذي بدأ اليوم الجمعة ويستمر لأسبوع، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عزمها التصدي لتلك المحاولات.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسيرات-حاشدة-ردا-على-اقتحام-الأقصى-هل-بدأت-فلسطين-انتفاضة-جديدة-ضد-إسرائيل-1061241740.html
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
السفارة الأمريكية في إسرائيل تدعو للتهدئة عقب اشتباكات الأقصى
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دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، إلى العمل على تحقيق التهدئة في المسجد الأقصى بعد الاشتباكات التي وقعت عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد.
وقالت السفارة في بيان على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "نتابع عن كثب الأحداث في القدس، خلال تلك الأيام المقدسة جدا لليهود والمسلمين والمسيحيين. وندعو الجميع إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، ونشجع جميع الأطراف على العمل معا لتحقيق التهدئة، والسماح لأبناء جميع الأديان بالاحتفال بأعيادهم بهدوء وسلم".
وخلا البيان الأمريكي من إدانة الشرطة الإسرائيلية، والتي اقتحمت في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى
وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على حشود المصلين الغاضبين.
وتزامن ذلك من إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات من الشرطة الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والتي تشهد حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين من قبل إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.
وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين في باحاته خلال عيد الفصح اليهودي الذي بدأ اليوم الجمعة ويستمر لأسبوع، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عزمها التصدي لتلك المحاولات.