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ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
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الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اقتحام ساحات المسجد الأقصى وتفريق متظاهرين وصدهم بعد "إخلالهم بالنظام". 15.04.2022, سبوتنيك عربي
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إسرائيل
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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، إصابة 20 فلسطينا جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى.
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إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى

03:51 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 04:08 GMT 15.04.2022)
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اقتحام ساحات المسجد الأقصى وتفريق متظاهرين وصدهم بعد "إخلالهم بالنظام".
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، إصابة 20 فلسطينا جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى.
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