https://arabic.sputniknews.com/20220415/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اقتحام-ساحات-المسجد-الأقصى-1061211333.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اقتحام ساحات المسجد الأقصى وتفريق متظاهرين وصدهم بعد "إخلالهم بالنظام". 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T03:51+0000
2022-04-15T03:51+0000
2022-04-15T04:08+0000
إسرائيل
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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، إصابة 20 فلسطينا جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى.
إسرائيل
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إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تعلن اقتحام ساحات المسجد الأقصى
03:51 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 04:08 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اقتحام ساحات المسجد الأقصى وتفريق متظاهرين وصدهم بعد "إخلالهم بالنظام".
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، إصابة 20 فلسطينا جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى.