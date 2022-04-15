https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصحة-العالمية-تتعقب-متحورين-جديدين-من-أوميكرون-في-أوروبا-وأفريقيا-1061245954.html

الصحة العالمية تتعقب متحورين جديدين من أوميكرون في أوروبا وأفريقيا

الصحة العالمية تتعقب متحورين جديدين من أوميكرون في أوروبا وأفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك متحورين فرعيين من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، ينتشران بمستويات منخفضة حتى الآن في العديد من البلدان الأوروبية وجنوب... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T20:57+0000

2022-04-15T20:57+0000

2022-04-15T20:57+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وذكرت ماريا فان كيركوف التي تتولى الجهود الفنية للمنظمة أمس الخميس، أن المتحورين الفرعيين من السلالة شديدة العدوى للفيروس، اكتشفا في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وألمانيا والدنمارك، من بين دول أخرى.وأضافت أن المتحورين "بي إيه 4" و"بي إيه 5" لا يبدو أنهما أكثر عدوى أو مميتين من سلالة "أوميكرون" الأصلية، حتى الآن، ولكن يمكن أن يتغير ذلك مع اكتشاف المزيد من الحالات، مشددة على أنهما لا زالا في أيامهما الأولى.وأكدت فان كيركوف خلال إحاطة صحفية على الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة مراقبة الجينوم "القوية"، والتي ستسمح للبلدان بتتبع وتحليل المتحورين الفرعيين بالإضافة إلى النسخ السابقة من "أوميكرون".تأتي تصريحاتها بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تتعقب بضع عشرات من حالات "بي إيه 4" و"بي إيه 5"، بالإضافة إلى متحورات "بي إيه 1" و"بي إيه 2" و"بي إيه 3" و"بي إيه 1.1" السابقة.

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون