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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصواريخ-الأوكرانية-لا-تستطيع-اختراق-دروع-دبابات-تي-80-1061217013.html
الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"
الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"
لم يتمكن مسلحون لدى الجيش الأوكراني، من إيقاف قافلة سيارات تابعة للجيش الروسي سارت برفقة دبابات "تي-80بي في" على أحد الطرق في أوكرانيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:23+0000
2022-04-15T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح قائد حراسة القافلة أن مسلحين شنوا هجوما صاروخيا على القافلة، وأطلقوا عدة صواريخ على إحدى الدبابات المرافقة للقافلة. ولكن الدبابة استطاعت مقاومة الصواريخ المضادة وتمكنت من صد الهجوم.وكانت النتيجة أن الدبابات المرافقة للقافلة صدت الهجوم الذي شنه المسلحون، وقضت على قواذفهم للصواريخ واثنتين من سياراتهم المدرعة بينما وصلت جميع السيارات الروسية إلى المكان المحدد.وكانت القافلة تحمل ذخائر ومواد أخرى إلى وحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية بأوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي تعتدي على سكان المنطقة منذ عام 2014.
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رصد عسكري

الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"

08:23 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "تي-80"
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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لم يتمكن مسلحون لدى الجيش الأوكراني، من إيقاف قافلة سيارات تابعة للجيش الروسي سارت برفقة دبابات "تي-80بي في" على أحد الطرق في أوكرانيا.
وأوضح قائد حراسة القافلة أن مسلحين شنوا هجوما صاروخيا على القافلة، وأطلقوا عدة صواريخ على إحدى الدبابات المرافقة للقافلة. ولكن الدبابة استطاعت مقاومة الصواريخ المضادة وتمكنت من صد الهجوم.
وكانت النتيجة أن الدبابات المرافقة للقافلة صدت الهجوم الذي شنه المسلحون، وقضت على قواذفهم للصواريخ واثنتين من سياراتهم المدرعة بينما وصلت جميع السيارات الروسية إلى المكان المحدد.
وكانت القافلة تحمل ذخائر ومواد أخرى إلى وحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية بأوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي تعتدي على سكان المنطقة منذ عام 2014.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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