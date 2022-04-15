https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصواريخ-الأوكرانية-لا-تستطيع-اختراق-دروع-دبابات-تي-80-1061217013.html
الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"
الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"
لم يتمكن مسلحون لدى الجيش الأوكراني، من إيقاف قافلة سيارات تابعة للجيش الروسي سارت برفقة دبابات "تي-80بي في" على أحد الطرق في أوكرانيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:23+0000
2022-04-15T08:23+0000
2022-04-15T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح قائد حراسة القافلة أن مسلحين شنوا هجوما صاروخيا على القافلة، وأطلقوا عدة صواريخ على إحدى الدبابات المرافقة للقافلة. ولكن الدبابة استطاعت مقاومة الصواريخ المضادة وتمكنت من صد الهجوم.وكانت النتيجة أن الدبابات المرافقة للقافلة صدت الهجوم الذي شنه المسلحون، وقضت على قواذفهم للصواريخ واثنتين من سياراتهم المدرعة بينما وصلت جميع السيارات الروسية إلى المكان المحدد.وكانت القافلة تحمل ذخائر ومواد أخرى إلى وحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية بأوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي تعتدي على سكان المنطقة منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الصواريخ الأوكرانية لا تستطيع اختراق دروع دبابات "تي-80"
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لم يتمكن مسلحون لدى الجيش الأوكراني، من إيقاف قافلة سيارات تابعة للجيش الروسي سارت برفقة دبابات "تي-80بي في" على أحد الطرق في أوكرانيا.
وأوضح
قائد حراسة القافلة أن مسلحين شنوا هجوما صاروخيا على القافلة، وأطلقوا عدة صواريخ على إحدى الدبابات المرافقة للقافلة. ولكن الدبابة استطاعت مقاومة الصواريخ المضادة وتمكنت من صد الهجوم.
وكانت النتيجة أن الدبابات المرافقة للقافلة صدت الهجوم الذي شنه المسلحون، وقضت على قواذفهم للصواريخ واثنتين من سياراتهم المدرعة بينما وصلت جميع السيارات الروسية إلى المكان المحدد.
وكانت القافلة تحمل ذخائر ومواد أخرى إلى وحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية بأوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي تعتدي على سكان المنطقة منذ عام 2014.