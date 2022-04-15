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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الطيران-العسكري-الأوكراني-لا-يستطيع-التأثير-في-المعارك-1061212243.html
الطيران العسكري الأوكراني لا يستطيع التأثير في المعارك
الطيران العسكري الأوكراني لا يستطيع التأثير في المعارك
يرى خبير عسكري أن الطيران العسكري الأوكراني فقد قدرته القتالية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T06:05+0000
2022-04-15T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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قال د. قسطنطين سيفكوف لـ"سبوتنيك" إن غالبية الطائرات الحربية الأوكرانية أزيلت من الوجود عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في حين لا يستطيع ما يظهر في السماء من طائرات حربية أوكرانية متفرقة التأثير في مجريات الأمور.وبحسب الجنرال سيرغي رودسكوي، المسؤول في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن القوات الجوية الأوكرانية ضمت قبل بدء العملية العسكرية الروسية 152 طائرة و149 مروحية. وصرح المتحدث العسكري الرسمي الروسي، إيغور كوناشينكوف، في الرابع عشر من أبريل/ نيسان أن خسائر القوات الأوكرانية شملت حتى الآن 131 طائرة مدمرة و149 مروحية مدمرة، أي أن القوات الأوكرانية تملك اليوم 21 طائرة و45 مروحية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الفائت لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, رصد عسكري

الطيران العسكري الأوكراني لا يستطيع التأثير في المعارك

06:05 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 06:11 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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يرى خبير عسكري أن الطيران العسكري الأوكراني فقد قدرته القتالية.
قال د. قسطنطين سيفكوف لـ"سبوتنيك" إن غالبية الطائرات الحربية الأوكرانية أزيلت من الوجود عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في حين لا يستطيع ما يظهر في السماء من طائرات حربية أوكرانية متفرقة التأثير في مجريات الأمور.
وبحسب الجنرال سيرغي رودسكوي، المسؤول في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن القوات الجوية الأوكرانية ضمت قبل بدء العملية العسكرية الروسية 152 طائرة و149 مروحية. وصرح المتحدث العسكري الرسمي الروسي، إيغور كوناشينكوف، في الرابع عشر من أبريل/ نيسان أن خسائر القوات الأوكرانية شملت حتى الآن 131 طائرة مدمرة و149 مروحية مدمرة، أي أن القوات الأوكرانية تملك اليوم 21 طائرة و45 مروحية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الفائت لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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