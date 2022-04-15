https://arabic.sputniknews.com/20220415/العراق-يعلن-استمرار-عملية-المطرقة-الحديدية-في-كركوك-1061228930.html
العراق يعلن استمرار عملية المطرقة الحديدية في كركوك
العراق يعلن استمرار عملية المطرقة الحديدية في كركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، استمرار عملية "المطرقة الحديدية" التي تنفذها القطعات العسكرية في كركوك. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:21+0000
2022-04-15T12:21+0000
2022-04-15T12:21+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة أنها حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق وادي الشاي وأزغيتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.وقال قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن العملية "حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية، كما أن هنالك جهودا تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل".وكشف الشمري أن "النتائج التي حققتها العملية في محور الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تضمنت العثور على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة ومواد أخرى من بينها أفرشه وأغطية ومواد غذائية، أسفل قرية المبدد مع حافة وادي أزغيتون".وفي محور الفرقة 8 لواء 45 قوات خاصة تم دمرت القوات 5 أوكار و3 أنفاق، كما عثرت على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات و15 قداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20م ،و52 كغ نترات الأمونيا التي تستخدم في العبوات، وأفرشة وأغطية ومواد غذائية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق يعلن استمرار عملية المطرقة الحديدية في كركوك
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، استمرار عملية "المطرقة الحديدية" التي تنفذها القطعات العسكرية في كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن قيادة العمليات المشتركة أنها حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق وادي الشاي وأزغيتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.
وقال قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إن العملية "حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية، كما أن هنالك جهودا تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل".
وتوقع الشمري أن تحقق القوات الأمنية نتائج كثيرة في الأيام المقبلة، خاصة في ظل "تنسيق وجهود استخباراتية لتحديد أماكن تواجد العدو من خلال الاستطلاع وطيران الجيش وقيادة القوة الجوية".
وكشف الشمري أن "النتائج التي حققتها العملية في محور الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تضمنت العثور على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة ومواد أخرى من بينها أفرشه وأغطية ومواد غذائية، أسفل قرية المبدد مع حافة وادي أزغيتون".
وفي محور الفرقة 8 لواء 45 قوات خاصة تم دمرت القوات 5 أوكار و3 أنفاق، كما عثرت على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات و15 قداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20م ،و52 كغ نترات الأمونيا التي تستخدم في العبوات، وأفرشة وأغطية ومواد غذائية.