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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-تصل-إلى-نهايتها-في-وقت-سريع-1061218309.html
العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تصل إلى نهايتها في أقرب وقت
العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تصل إلى نهايتها في أقرب وقت
صرح عضو في مجلس الفيدرالية الروسي أنه لا بد من إنجاز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أقرب وقت. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:56+0000
2022-04-15T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأبلغ السيناتور أندريه كليموف مندوبي وسائل الإعلام الأفريقية والآسيوية:وستصل العملية إلى نهايتها بعد أن تحقق أهدافها وهو ما يتم عندما "نجعل أوكرانيا آمنة بالنسبة لروسيا والعالم كله ونستكمل التحقيقات في المختبرات البيولوجية هناك ونضمن سلامة المنشآت النووية... وبعد ذلك تنتهي المرحلة العسكرية".ونوه إلى أن هذا سيتم في وقت قريب.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.
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روسيا

العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تصل إلى نهايتها في أقرب وقت

08:56 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسيناتور الروسي أندريه كليموف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسيناتور الروسي أندريه كليموف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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صرح عضو في مجلس الفيدرالية الروسي أنه لا بد من إنجاز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أقرب وقت.
وأبلغ السيناتور أندريه كليموف مندوبي وسائل الإعلام الأفريقية والآسيوية:

ستنتهي العملية العسكرية الروسية (بأوكرانيا) في أقرب وقت، إذ لا ننوي المماطلة وتأجيلها عمدا.

وستصل العملية إلى نهايتها بعد أن تحقق أهدافها وهو ما يتم عندما "نجعل أوكرانيا آمنة بالنسبة لروسيا والعالم كله ونستكمل التحقيقات في المختبرات البيولوجية هناك ونضمن سلامة المنشآت النووية... وبعد ذلك تنتهي المرحلة العسكرية".
ونوه إلى أن هذا سيتم في وقت قريب.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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