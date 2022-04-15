https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-الأوكرانية-تلغم-الطرق-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-بهدف-تنفيذ-استفزاز-جديد-1061245251.html
القوات الأوكرانية تلغم الطرق في مقاطعة تشيرنيغوف بهدف تنفيذ استفزاز جديد
القوات الأوكرانية تلغم الطرق في مقاطعة تشيرنيغوف بهدف تنفيذ استفزاز جديد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم الطرق في مقاطعة تشيرنيغوف، من أجل... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T20:22+0000
2022-04-15T20:22+0000
2022-04-15T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات الأوكرانية بتلغيم الطرق الريفية في حي كوريوكوفسك بمقاطعة تشيرنيغوف، والطرق الأسفلتية المتاخمة لأحياء فيليكي شيميل، وناعوموفكا، وخولمي".كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن استعداد القوات الأوكرانية لقصف اللاجئين في محطة قطار منطقة لوزوفايا بصواريخ "توتشكا- أو" لاتهام الجانب الروسي بارتكاب جرائم حرب.وبدوره، قال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو" (Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح اليوم الجمعة.وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.
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روسيا
القوات الأوكرانية تلغم الطرق في مقاطعة تشيرنيغوف بهدف تنفيذ استفزاز جديد
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم الطرق في مقاطعة تشيرنيغوف، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات الأوكرانية بتلغيم الطرق الريفية في حي كوريوكوفسك بمقاطعة تشيرنيغوف، والطرق الأسفلتية المتاخمة لأحياء فيليكي شيميل، وناعوموفكا، وخولمي".
وأشار ميزينتسيف إلى أنه يجري في الوقت الراهن الانتهاء من إعداد أخبار مضللة بمشاركة مراسلين غربيين، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بتلغيم المنشآت المدنية".
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن استعداد القوات الأوكرانية لقصف اللاجئين في محطة قطار منطقة لوزوفايا بصواريخ "توتشكا- أو" لاتهام الجانب الروسي بارتكاب جرائم حرب.
وبدوره، قال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو"
(Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح اليوم الجمعة.
وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.