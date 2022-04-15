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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-الروسية-تأسر-عسكريي-الناتو-1061220248.html
القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"
القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"
أعلن عضو في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا) عن وقوع عسكريين أجانب، من دول تنتمي إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي)، في أسر القوات الروسية، التي تنفذ العملية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:47+0000
2022-04-15T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأبلغ السناتور أندريه كليموف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، بأن الغرب يواصل حربه ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب... "ويشارك في الحرب الأوكرانية عسكريون قدموا من بلدان أعضاء في الناتو أيضا". وأضاف:"بين الذين وقعوا في أسر قواتنا عسكريون من بلدان أعضاء في الناتو. وسوف نُظهر كل هذا خلال جلسات المحاكمة".ويشن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب حربه على الناس في منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ عام 2014.
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روسيا

القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"

09:47 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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أعلن عضو في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا) عن وقوع عسكريين أجانب، من دول تنتمي إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي)، في أسر القوات الروسية، التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية.
وأبلغ السناتور أندريه كليموف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، بأن الغرب يواصل حربه ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب... "ويشارك في الحرب الأوكرانية عسكريون قدموا من بلدان أعضاء في الناتو أيضا". وأضاف:
"بين الذين وقعوا في أسر قواتنا عسكريون من بلدان أعضاء في الناتو. وسوف نُظهر كل هذا خلال جلسات المحاكمة".
ويشن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب حربه على الناس في منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ عام 2014.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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