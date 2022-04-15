https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-الروسية-تأسر-عسكريي-الناتو-1061220248.html
القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"
القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"
أعلن عضو في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا) عن وقوع عسكريين أجانب، من دول تنتمي إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي)، في أسر القوات الروسية، التي تنفذ العملية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:47+0000
2022-04-15T09:47+0000
2022-04-15T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأبلغ السناتور أندريه كليموف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، بأن الغرب يواصل حربه ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب... "ويشارك في الحرب الأوكرانية عسكريون قدموا من بلدان أعضاء في الناتو أيضا". وأضاف:"بين الذين وقعوا في أسر قواتنا عسكريون من بلدان أعضاء في الناتو. وسوف نُظهر كل هذا خلال جلسات المحاكمة".ويشن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب حربه على الناس في منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تأسر عسكريي "الناتو"
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أعلن عضو في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا) عن وقوع عسكريين أجانب، من دول تنتمي إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي)، في أسر القوات الروسية، التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا لتحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية.
وأبلغ
السناتور أندريه كليموف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، بأن الغرب يواصل حربه ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب... "ويشارك في الحرب الأوكرانية عسكريون قدموا من بلدان أعضاء في الناتو أيضا". وأضاف:
"بين الذين وقعوا في أسر قواتنا عسكريون من بلدان أعضاء في الناتو. وسوف نُظهر كل هذا خلال جلسات المحاكمة".
ويشن نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب حربه على الناس في منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ عام 2014.