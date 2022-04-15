https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-العراقية-تعتقل-إرهابيا-خطيرا-غربي-البلاد-1061240938.html
القوات العراقية تعتقل "إرهابيا خطيرا" غربي البلاد
القوات العراقية تعتقل "إرهابيا خطيرا" غربي البلاد
أعلنت شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص وصفته بـ "الإرهابي الخطير" في مدينة القائم غربي المحافظة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:58+0000
2022-04-15T16:58+0000
2022-04-15T16:58+0000
العالم العربي
العراق
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وقالت القيادة في بيان نشرته "السومرية نيو"، إن "قسم مكافحة إجرام الأنبار وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعيه ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".وبينت أنه "تمت عملية متابعته من تركيا إلى حين دخوله الأراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق".وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
القوات العراقية تعتقل "إرهابيا خطيرا" غربي البلاد
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أعلنت شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص وصفته بـ "الإرهابي الخطير" في مدينة القائم غربي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان نشرته "السومرية نيو"
، إن "قسم مكافحة إجرام الأنبار وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعيه ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".
وبينت أنه "تمت عملية متابعته من تركيا إلى حين دخوله الأراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق".
وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة
تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.