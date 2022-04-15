https://arabic.sputniknews.com/20220415/المخابرات-الروسية-تكشف-عن-أوكرانيات-يعملن-بائعات-هوى-وعميلات-للأجهزة-الأمنية-في-خيرسون-1061221231.html

المخابرات الروسية تكشف عن أوكرانيات يعملن "بائعات هوى" وعميلات للأجهزة الأمنية في خيرسون

المخابرات الروسية تكشف عن أوكرانيات يعملن "بائعات هوى" وعميلات للأجهزة الأمنية في خيرسون

عثرت المخابرات والسلطات الأمنية الروسية في منطقة خيرسون على وثائق سرية، تكشف عن خلية أمنية استخباراتية أوكرانية تتألف من 20 سيدة يعملن كمخبرات تحت ستار "بائعات... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T09:54+0000

2022-04-15T09:54+0000

2022-04-15T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وذكر المخابرات الروسية أنه تم الكشف عن أسماء الفتيات وتم مصادرة جوازات ووثائق تؤكد على المهمات التي يعملن عليها وأبرزها الإخبار والتخريب.وأصدرت السلطات الأمنية الروسية بيانا رسميا، قالت فيه: "في سياق المهمات الاستخباراتية على الأراضي الأوكرانية اكتشفت القوات الأمنية الروسية مبنى إداريًا كان بداخله وثائق ومستندات سرية تعود للمخابرات الأوكرانية السرية".وأضاف البيان: "كشفت الوثائق والمستندات المتروكة في المركز على هوية المخبرين والعملاء الذين يعملون مع السلطات الأوكرانية وتبين أن هناك وثائق تتعلق بنحو 20 امرأة أوكرانية تعمل في مجال الدعارة وتقوم بمهمات إخبار وتخريب بناء لتوجيهات من السلطات الأوكرانية".وبحسب البيان: "كانت مهمة الفتيات الأوكرانيات هو التعرف على أثرياء وزبائن مقربين من روسيا ومعادين للسياسة الغربية والنظام السياسي الأوكراني والعمل على إنشاء شبكة من الاتصال بينهن لمحاولة الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن والمعلومات العسكرية لا سيما فيما يتعلق بنشاط أولئك الذين يعملون لصالح روسيا في مناطق دونيتسك ودونباس".وتابع البيان: "كشف موظف في المخابرات الخارجية الأوكرانية، قدم نفسه كمصور، استطاع كسب ثقة الفتيات وعرض عليهن مستقبلا واعدا وتمكنت قوات الأمن الروسية من التعرف على أحد هؤلاء "المصورين" فتبين أنه العقيد في المخابرات الخارجية الأوكرانية ألكسندر بادينكو، وأنه رئيس القسم الخامس في مدينة خيرسون".وأشار البيان إلى أنه "في أغلب الأحيان، كان "المصور" يعرض على الفتيات الساذجات زواجًا نافعا في الغرب أو في روسيا؛ وعلى الفتيات الأكثر انفتاحا - التعارف على زبائن أثرياء وعملاء ذي "آفاق عظيمة".وأكدت السلطات الاستخباراتية الروسية أن هوية الفتيات باتت مكشوفة وسيتم التعامل مع الموضوع بشكل أمني، حيث حصلت إحداهن على مهمات أمنية بينها زرع عبوات ومتفجرات في مناطق ينشط فيها عسكريون تابعون للجيش الشعبي في دونيتسك.

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العالم