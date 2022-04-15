https://arabic.sputniknews.com/20220415/المدير-العام-لمنظمة-الصحة-العالمية-العالم-يتجاهل-أزمات-إنسانية-في-أفريقيا-اعتمادا-على-العرق-1061242288.html
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
تساءل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، حول ما "إذا كان العالم يولي اهتماما متساويا سواء لحياة السود أو البيض، نظرا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:40+0000
2022-04-15T18:40+0000
2022-04-15T18:48+0000
منظمة الصحة العالمية
تمييز عنصري
العالم
دول إفريقية
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وأضاف غيبرييسوس، أنه "في حين تشهد كل من إثيوبيا وأفغانستان وسوريا واليمن أسوأ الأزمات الإنسانية منذ السنين، لم تحظ إلا "بحصة" صغيرة مقارنة بالانتباه العالمي الكبير تجاه أوكرانيا".كما أشار تيدروس إلى أنه "ليس هناك أي مكان في العالم أخطر من منطقة تيغراي في إثيوبيا"، مضيفا أن "سكانها يموتون بسبب المجاعة، إذ أن قرابة ألفي شاحنة غذاء ودواء لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة منذ ثلاثة أسابيع"، واصفا الأوضاع فيها بأطول وأسوأ حصار من قبل القوات الإثيوبية والإريترية في التاريخ الحديث.وتابع المسؤول قائلا إن "البعض أكثر أهمية من الآخرين"، وأكد أن "العالم لا يتعامل مع كل البشر بشكل عادل، معربا عن أمله في عودة المجتمع الدولي إلى صوابه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, تمييز عنصري, العالم, دول إفريقية
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
18:40 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
تساءل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، حول ما "إذا كان العالم يولي اهتماما متساويا سواء لحياة السود أو البيض، نظرا للاستجابة الفورية لأزمة أوكرانيا".
وأضاف غيبرييسوس، أنه "في حين تشهد كل من إثيوبيا وأفغانستان وسوريا واليمن أسوأ الأزمات الإنسانية منذ السنين، لم تحظ إلا "بحصة" صغيرة مقارنة بالانتباه العالمي الكبير تجاه أوكرانيا".
كما أشار تيدروس إلى أنه "ليس هناك أي مكان في العالم أخطر من منطقة تيغراي في إثيوبيا"، مضيفا أن "سكانها يموتون بسبب المجاعة، إذ أن قرابة ألفي شاحنة غذاء ودواء لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة منذ ثلاثة أسابيع"، واصفا الأوضاع فيها بأطول وأسوأ حصار من قبل القوات الإثيوبية والإريترية في التاريخ الحديث.
وتابع المسؤول قائلا إن "البعض أكثر أهمية من الآخرين"، وأكد أن "العالم لا يتعامل مع كل البشر بشكل عادل، معربا عن أمله في عودة المجتمع الدولي إلى صوابه".