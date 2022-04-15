عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/المدير-العام-لمنظمة-الصحة-العالمية-العالم-يتجاهل-أزمات-إنسانية-في-أفريقيا-اعتمادا-على-العرق-1061242288.html
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق
تساءل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، حول ما "إذا كان العالم يولي اهتماما متساويا سواء لحياة السود أو البيض، نظرا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:40+0000
2022-04-15T18:48+0000
منظمة الصحة العالمية
تمييز عنصري
العالم
دول إفريقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061242099_0:99:3229:1915_1920x0_80_0_0_6693a07270eced80a5ccc53e855f15ea.jpg
وأضاف غيبرييسوس، أنه "في حين تشهد كل من إثيوبيا وأفغانستان وسوريا واليمن أسوأ الأزمات الإنسانية منذ السنين، لم تحظ إلا "بحصة" صغيرة مقارنة بالانتباه العالمي الكبير تجاه أوكرانيا".كما أشار تيدروس إلى أنه "ليس هناك أي مكان في العالم أخطر من منطقة تيغراي في إثيوبيا"، مضيفا أن "سكانها يموتون بسبب المجاعة، إذ أن قرابة ألفي شاحنة غذاء ودواء لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة منذ ثلاثة أسابيع"، واصفا الأوضاع فيها بأطول وأسوأ حصار من قبل القوات الإثيوبية والإريترية في التاريخ الحديث.وتابع المسؤول قائلا إن "البعض أكثر أهمية من الآخرين"، وأكد أن "العالم لا يتعامل مع كل البشر بشكل عادل، معربا عن أمله في عودة المجتمع الدولي إلى صوابه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061242099_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_fbf396a2b66d4792e76fb1276a236f14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, تمييز عنصري, العالم, دول إفريقية

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: العالم يتجاهل أزمات إنسانية في أفريقيا اعتمادا على العرق

18:40 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تساءل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، حول ما "إذا كان العالم يولي اهتماما متساويا سواء لحياة السود أو البيض، نظرا للاستجابة الفورية لأزمة أوكرانيا".
وأضاف غيبرييسوس، أنه "في حين تشهد كل من إثيوبيا وأفغانستان وسوريا واليمن أسوأ الأزمات الإنسانية منذ السنين، لم تحظ إلا "بحصة" صغيرة مقارنة بالانتباه العالمي الكبير تجاه أوكرانيا".
كما أشار تيدروس إلى أنه "ليس هناك أي مكان في العالم أخطر من منطقة تيغراي في إثيوبيا"، مضيفا أن "سكانها يموتون بسبب المجاعة، إذ أن قرابة ألفي شاحنة غذاء ودواء لا تستطيع الوصول إلى تلك المنطقة منذ ثلاثة أسابيع"، واصفا الأوضاع فيها بأطول وأسوأ حصار من قبل القوات الإثيوبية والإريترية في التاريخ الحديث.
وتابع المسؤول قائلا إن "البعض أكثر أهمية من الآخرين"، وأكد أن "العالم لا يتعامل مع كل البشر بشكل عادل، معربا عن أمله في عودة المجتمع الدولي إلى صوابه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала