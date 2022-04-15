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ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/المستشار-النمساوي-مفاوضات-إسطنبول-هي-أفضل-فرصة-للسلام-في-أوكرانيا-1061210995.html
المستشار النمساوي: مفاوضات إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا
المستشار النمساوي: مفاوضات إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا
قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الأخيرة إلى روسيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع أردوغان على أن عملية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T03:19+0000
2022-04-15T03:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال نهامر في تغريدة عبر تويتر: "اليوم، أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس التركي وأبلغته بشكل كبير عن زيارتي إلى موسكو".وأضاف: "موقفنا المشترك هو أن عملية إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا، وستقدم النمسا دائما مساهمتها في السياسة المحايدة النشطة".يشار إلى أن نهامر زار روسيا يوم الأحد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أجرى الزعيمان مفاوضات خلف أبواب مغلقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بوتين-وشولتز-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الجولة-التالية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-اسطنبول-1060662165.html
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أخبار أوكرانيا

المستشار النمساوي: مفاوضات إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا

03:19 GMT 15.04.2022
© REUTERS / Lisi Niesnerالمستشار النمساوي سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الأخيرة إلى روسيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع أردوغان على أن عملية إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا.
فيينا - سبوتنيك. وقال نهامر في تغريدة عبر تويتر: "اليوم، أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس التركي وأبلغته بشكل كبير عن زيارتي إلى موسكو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
بوتين يطلع شولتس ودراغي على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
30 مارس, 15:22 GMT
وأضاف: "موقفنا المشترك هو أن عملية إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا، وستقدم النمسا دائما مساهمتها في السياسة المحايدة النشطة".
يشار إلى أن نهامر زار روسيا يوم الأحد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أجرى الزعيمان مفاوضات خلف أبواب مغلقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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