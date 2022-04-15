https://arabic.sputniknews.com/20220415/المستشار-النمساوي-مفاوضات-إسطنبول-هي-أفضل-فرصة-للسلام-في-أوكرانيا-1061210995.html

المستشار النمساوي: مفاوضات إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا

المستشار النمساوي: مفاوضات إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا

قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الأخيرة إلى روسيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع أردوغان على أن عملية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T03:19+0000

2022-04-15T03:19+0000

2022-04-15T03:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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فيينا - سبوتنيك. وقال نهامر في تغريدة عبر تويتر: "اليوم، أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس التركي وأبلغته بشكل كبير عن زيارتي إلى موسكو".وأضاف: "موقفنا المشترك هو أن عملية إسطنبول هي أفضل فرصة للسلام في أوكرانيا، وستقدم النمسا دائما مساهمتها في السياسة المحايدة النشطة".يشار إلى أن نهامر زار روسيا يوم الأحد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أجرى الزعيمان مفاوضات خلف أبواب مغلقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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