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الملكة رانيا تنشر أول صورة للملك بعد الجراحة وتوجه رسالة للأردنيين
الملكة رانيا تنشر أول صورة للملك بعد الجراحة وتوجه رسالة للأردنيين
أعلنت الملكة رانيا العبدالله، مساء اليوم الجمعة، نجاح عملية جراحية أجراها الملك عبد الله الثاني في ألمانيا مؤخرا، معربة عن شكرها لجميع الأردنيين الذين تمنوا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:44+0000
2022-04-15T18:44+0000
أخبار الأردن
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وقالت الملكة رانيا في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك" أرفقته بأول صورة للملك بعد الجراحة: "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكرا لكل الأردنيين الذين تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات الألمانية.وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه، أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/ملك-السعودية-والرئيسان-المصري-والفلسطيني-يهنئون-عاهل-الأردن-بنجاح-العملية-الجراحية--1061168048.html
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أخبار الأردن

الملكة رانيا تنشر أول صورة للملك بعد الجراحة وتوجه رسالة للأردنيين

18:44 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت الملكة رانيا العبدالله، مساء اليوم الجمعة، نجاح عملية جراحية أجراها الملك عبد الله الثاني في ألمانيا مؤخرا، معربة عن شكرها لجميع الأردنيين الذين تمنوا الشفاء لزوجها.
وقالت الملكة رانيا في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك" أرفقته بأول صورة للملك بعد الجراحة: "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكرا لكل الأردنيين الذين تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".
وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات الألمانية.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
ملك السعودية والرئيسان المصري والفلسطيني يهنئون عاهل الأردن بنجاح العملية الجراحية
13 أبريل, 15:44 GMT
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه، أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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