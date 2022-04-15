https://arabic.sputniknews.com/20220415/الهلال-الأحمر-إصابة-224-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1061241561.html
الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب 224 فلسطينيا مساء اليوم الجمعة، في الضفة الغربية خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T17:30+0000
2022-04-15T17:30+0000
2022-04-15T17:30+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن "طواقمه قدمت اليوم خدمات إسعافية لـ 224 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".وأضاف الهلال الأحمر: "تنوعت الإصابات التي تعاملت معها طواقمنا في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس بين الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب".وجاءت الإصابات كالتالي: 158 إصابة في القدس المحتلة، 16 إصابة في قلقيلية، 17 إصابة في بيتا، 18 إصابة في بيت دجن، 15 إصابة على حاجز قلنديا.كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه قدمت خدماتها لنحو 478 مصليا من المصلين المرضى وكبار السن، الذين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، عبر حاجز قبة راحيل، وحاجز قلنديا.الإضافة إلى قيام الطواقم بنقل العديد من الإصابات في المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد والمستشفى الميداني التابع للجمعية لاستكمال العلاج اللازم، كما قامت بعلاج العشرات من الإصابات ميدانياً داخل باحات المسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-عشية-عيد-الفصح-1061204730.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
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أصيب 224 فلسطينيا مساء اليوم الجمعة، في الضفة الغربية خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة.
رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن "طواقمه قدمت اليوم خدمات إسعافية لـ 224 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
".
وأضاف الهلال الأحمر: "تنوعت الإصابات التي تعاملت معها طواقمنا في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس بين الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب".
وجاءت الإصابات كالتالي: 158 إصابة في القدس المحتلة، 16 إصابة في قلقيلية، 17 إصابة في بيتا، 18 إصابة في بيت دجن، 15 إصابة على حاجز قلنديا.
كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه قدمت خدماتها لنحو 478 مصليا من المصلين المرضى وكبار السن، الذين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، عبر حاجز قبة راحيل، وحاجز قلنديا.
الإضافة إلى قيام الطواقم بنقل العديد من الإصابات في المسجد الأقصى
إلى مستشفى المقاصد والمستشفى الميداني التابع للجمعية لاستكمال العلاج اللازم، كما قامت بعلاج العشرات من الإصابات ميدانياً داخل باحات المسجد الأقصى.