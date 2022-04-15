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الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
أفادت صحيفة عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:04+0000
2022-04-15T11:04+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت "إنديا توداي"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.وكانت دولتان أجنبيتان أخريان هما الصين وتركيا، قد اشتريتا منظومات الدفاع الجوي من الطراز ذاته من روسيا.
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العالم, رصد عسكري

الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"

11:04 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أفادت صحيفة عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند.
وذكرت "إنديا توداي"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.
وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.
وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكانت دولتان أجنبيتان أخريان هما الصين وتركيا، قد اشتريتا منظومات الدفاع الجوي من الطراز ذاته من روسيا.
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