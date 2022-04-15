https://arabic.sputniknews.com/20220415/الهند-تستلم-دفعة-جديدة-من-منظومات-إس-400-1061223476.html
الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
أفادت صحيفة عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:04+0000
2022-04-15T11:04+0000
2022-04-15T11:04+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت "إنديا توداي"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.وكانت دولتان أجنبيتان أخريان هما الصين وتركيا، قد اشتريتا منظومات الدفاع الجوي من الطراز ذاته من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
الهند تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400"
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أفادت صحيفة عن وصول مجموعة أخرى من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية إلى الهند.
وذكرت
"إنديا توداي"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن مجموعة من منظومات "إس-400" وصلت إلى الهند بطريق الجو والبحر. وقد تم نشرها في أماكن محددة.
وأضاف المصدر أن الهند تستلم ما يصل إليها من دون تأخير وتعويق.
وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارها 5.43 مليار دولار من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكانت دولتان أجنبيتان أخريان هما الصين وتركيا، قد اشتريتا منظومات الدفاع الجوي من الطراز ذاته من روسيا.