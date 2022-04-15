https://arabic.sputniknews.com/20220415/انخفاض-تعداد-سكان-اليابان-بمقدار-644-ألف-نسمة-1061236954.html

انخفاض تعداد سكان اليابان بمقدار 644 ألف نسمة

انخفاض تعداد سكان اليابان بمقدار 644 ألف نسمة

قال مكتب الإحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، اليوم الجمعة، إن عدد سكان اليابان انخفض بمعدل قياسي بلغ 644 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، حيث... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T15:00+0000

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سبوتنيك. وأضاف مكتب الإحصاء أن عدد السكان انخفض في 46 من أصل 47 محافظة، حيث كانت محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد وحدها التي شهدت نموا.وشهدت العاصمة طوكيو أول انخفاض في عدد سكانها منذ 26 عاما، حيث انخفض بمقدار 40 ألفًا ليصبح إجمالي عدد سكانها 14 مليونا.وأرجعت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية هذا الانخفاض إلى انخفاض أعداد الأجانب الذين يدخلون البلاد وضعف تدفق الأشخاص الذين ينتقلون من مقاطعات أخرى إلى طوكيو كأسباب للنمو السكاني السلبي.وبلغ الانخفاض السكاني مقارنة بالعام السابق في اليابان 0.51%، في ظل انخفاض مستمر لعدد سكان اليابان على مدار 11 عامًا متتالية، لكن انخفاض هذا العام هو الأكبر.وتشير الإحصاءات إلى أن مشكلة شيخوخة السكان لم تتحسن أيضا، حيث تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما 28.9% من السكان (أي ما يعادل 36.21 مليون شخص)، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.في الوقت نفسه، يمثل الأطفال دون سن 15 عامًا 11.8% فقط من السكان، أو 14.78 مليون شخص، وهي أقل نسبة في التاريخ، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، والذين يمثلون 59.4% من السكان.

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