عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/انخفاض-تعداد-سكان-اليابان-بمقدار-644-ألف-نسمة-1061236954.html
انخفاض تعداد سكان اليابان بمقدار 644 ألف نسمة
انخفاض تعداد سكان اليابان بمقدار 644 ألف نسمة
قال مكتب الإحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، اليوم الجمعة، إن عدد سكان اليابان انخفض بمعدل قياسي بلغ 644 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، حيث... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:00+0000
2022-04-15T15:00+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9417de72af312bc084489580c504a65e.jpg
سبوتنيك. وأضاف مكتب الإحصاء أن عدد السكان انخفض في 46 من أصل 47 محافظة، حيث كانت محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد وحدها التي شهدت نموا.وشهدت العاصمة طوكيو أول انخفاض في عدد سكانها منذ 26 عاما، حيث انخفض بمقدار 40 ألفًا ليصبح إجمالي عدد سكانها 14 مليونا.وأرجعت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية هذا الانخفاض إلى انخفاض أعداد الأجانب الذين يدخلون البلاد وضعف تدفق الأشخاص الذين ينتقلون من مقاطعات أخرى إلى طوكيو كأسباب للنمو السكاني السلبي.وبلغ الانخفاض السكاني مقارنة بالعام السابق في اليابان 0.51%، في ظل انخفاض مستمر لعدد سكان اليابان على مدار 11 عامًا متتالية، لكن انخفاض هذا العام هو الأكبر.وتشير الإحصاءات إلى أن مشكلة شيخوخة السكان لم تتحسن أيضا، حيث تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما 28.9% من السكان (أي ما يعادل 36.21 مليون شخص)، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.في الوقت نفسه، يمثل الأطفال دون سن 15 عامًا 11.8% فقط من السكان، أو 14.78 مليون شخص، وهي أقل نسبة في التاريخ، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، والذين يمثلون 59.4% من السكان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f5a1318d52df253ad56216ee9eccee1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

انخفاض تعداد سكان اليابان بمقدار 644 ألف نسمة

15:00 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Philip Fongزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
تابعنا عبرTelegram
قال مكتب الإحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، اليوم الجمعة، إن عدد سكان اليابان انخفض بمعدل قياسي بلغ 644 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، حيث يبلغ تعداد السكان الآن 125.5 مليون نسمة، بما في ذلك الأجانب المقيمون بشكل دائم في البلاد.
سبوتنيك. وأضاف مكتب الإحصاء أن عدد السكان انخفض في 46 من أصل 47 محافظة، حيث كانت محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد وحدها التي شهدت نموا.
وشهدت العاصمة طوكيو أول انخفاض في عدد سكانها منذ 26 عاما، حيث انخفض بمقدار 40 ألفًا ليصبح إجمالي عدد سكانها 14 مليونا.
وأرجعت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية هذا الانخفاض إلى انخفاض أعداد الأجانب الذين يدخلون البلاد وضعف تدفق الأشخاص الذين ينتقلون من مقاطعات أخرى إلى طوكيو كأسباب للنمو السكاني السلبي.
وبلغ الانخفاض السكاني مقارنة بالعام السابق في اليابان 0.51%، في ظل انخفاض مستمر لعدد سكان اليابان على مدار 11 عامًا متتالية، لكن انخفاض هذا العام هو الأكبر.
وتشير الإحصاءات إلى أن مشكلة شيخوخة السكان لم تتحسن أيضا، حيث تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما 28.9% من السكان (أي ما يعادل 36.21 مليون شخص)، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.
في الوقت نفسه، يمثل الأطفال دون سن 15 عامًا 11.8% فقط من السكان، أو 14.78 مليون شخص، وهي أقل نسبة في التاريخ، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، والذين يمثلون 59.4% من السكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала