عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/انقلاب-سيارة-قائد-الشرطة-الإسرائيلية-1061245151.html
انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية
انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية
تعرض قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، مساء اليوم الجمعة، لحادث بعد انفجار أحد إطارات سيارته التي كانت تقل أيضا أفراد أسرته. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T20:18+0000
2022-04-15T20:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "خلال رحلة قائد الشرطة يعقوب شبتاي وعائلته على طريق 6 في طريقهم لتناول وجبة العيد (عيد الفصح اليهودي) في عسقلان (جنوب)، وقع انفجار في إحدى عجلات السيارة وانقلبت السيارة نتيجة لذلك".وأضافت: "لم يصب رئيس الشرطة بأذى في الحادث، لكن اثنين من الركاب أصيبا إصابات طفيفة".وأوضحت الصحيفة أنه بجانب شبتاي، كانت السيارة تقل زوجته وابنته وحارس الأمن والسائق .وفي وقت سابق من اليوم، شارك شبتاي في تقييم وضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت في أعقاب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية

20:18 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
تعرض قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، مساء اليوم الجمعة، لحادث بعد انفجار أحد إطارات سيارته التي كانت تقل أيضا أفراد أسرته.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "خلال رحلة قائد الشرطة يعقوب شبتاي وعائلته على طريق 6 في طريقهم لتناول وجبة العيد (عيد الفصح اليهودي) في عسقلان (جنوب)، وقع انفجار في إحدى عجلات السيارة وانقلبت السيارة نتيجة لذلك".
وأضافت: "لم يصب رئيس الشرطة بأذى في الحادث، لكن اثنين من الركاب أصيبا إصابات طفيفة".
وأوضحت الصحيفة أنه بجانب شبتاي، كانت السيارة تقل زوجته وابنته وحارس الأمن والسائق .
وفي وقت سابق من اليوم، شارك شبتاي في تقييم وضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت في أعقاب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала