https://arabic.sputniknews.com/20220415/انقلاب-سيارة-قائد-الشرطة-الإسرائيلية-1061245151.html
انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية
انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية
تعرض قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، مساء اليوم الجمعة، لحادث بعد انفجار أحد إطارات سيارته التي كانت تقل أيضا أفراد أسرته. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T20:18+0000
2022-04-15T20:18+0000
2022-04-15T20:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "خلال رحلة قائد الشرطة يعقوب شبتاي وعائلته على طريق 6 في طريقهم لتناول وجبة العيد (عيد الفصح اليهودي) في عسقلان (جنوب)، وقع انفجار في إحدى عجلات السيارة وانقلبت السيارة نتيجة لذلك".وأضافت: "لم يصب رئيس الشرطة بأذى في الحادث، لكن اثنين من الركاب أصيبا إصابات طفيفة".وأوضحت الصحيفة أنه بجانب شبتاي، كانت السيارة تقل زوجته وابنته وحارس الأمن والسائق .وفي وقت سابق من اليوم، شارك شبتاي في تقييم وضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت في أعقاب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
انقلاب سيارة قائد الشرطة الإسرائيلية
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تعرض قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، مساء اليوم الجمعة، لحادث بعد انفجار أحد إطارات سيارته التي كانت تقل أيضا أفراد أسرته.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "خلال رحلة قائد الشرطة يعقوب شبتاي وعائلته على طريق 6 في طريقهم لتناول وجبة العيد (عيد الفصح اليهودي) في عسقلان (جنوب)، وقع انفجار في إحدى عجلات السيارة وانقلبت السيارة نتيجة لذلك".
وأضافت: "لم يصب رئيس الشرطة بأذى في الحادث، لكن اثنين من الركاب أصيبا إصابات طفيفة".
وأوضحت الصحيفة أنه بجانب شبتاي، كانت السيارة تقل زوجته وابنته وحارس الأمن والسائق .
وفي وقت سابق من اليوم، شارك شبتاي في تقييم وضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت في أعقاب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين.