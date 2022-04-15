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https://arabic.sputniknews.com/20220415/بايدن-وزوجته-يكشفان-عن-دخلهما-خلال-العام-الأول-للرئاسة-1061246408.html
بايدن وزوجته يكشفان عن دخلهما خلال العام الأول للرئاسة
بايدن وزوجته يكشفان عن دخلهما خلال العام الأول للرئاسة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، عن صافي دخلهما الإجمالي المشترك في عام 2021 إلى جانب مقدار الضرائب الذي دفعاه. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T21:12+0000
2022-04-15T21:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
منوعات
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واشنطن- سبوتنيك. قال البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم الجمعة: "قدم الرئيس والسيدة الأولى إقرار ضريبة الدخل بشكل مشترك (لعام 2021)، وأبلغا عن الدخل الإجمالي المعدل الفيدرالي الذي بلغ 610702 دولار".وأضاف البيان: "لقد دفعا مبلغ 150439 دولارا كضريبة دخل فيدرالية، ومعدل ضريبة الدخل الفيدرالي الفعلي لعام 2021 هو 24.6%". في عام 2021، أنفق بايدن 17394 دولارا للمساهمات الخيرية، بما في ذلك تقديم 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن، حسبما جاء في البيان.أبلغت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف عن دخل إجمالي مشترك قدره مليون و655 ألف و563 دولارا، ودفعا 523371 دولارا ضريبة دخل فيدرالية، وساهما بمبلغ 22100 دولار للأعمال الخيرية في عام 2021.بدأ الرؤساء الولايات المتحدة في عهد ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للبلاد، في الإفصاح عن إقراراتهم الضريبية، لكن كانت الاستثناءات الوحيدة للرئيسين دونالد ترامب وجيرالد فورد.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, منوعات

بايدن وزوجته يكشفان عن دخلهما خلال العام الأول للرئاسة

21:12 GMT 15.04.2022
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يساعد زوجته، جيل بايدن وهي ترتدي حذاءا طبيا أثناء مغادرتهما قاعدة ديلاوير الجوية للحرس الوطني في نيو كاسل، 13 أغسطس/ آب 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يساعد زوجته، جيل بايدن وهي ترتدي حذاءا طبيا أثناء مغادرتهما قاعدة ديلاوير الجوية للحرس الوطني في نيو كاسل، 13 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، عن صافي دخلهما الإجمالي المشترك في عام 2021 إلى جانب مقدار الضرائب الذي دفعاه.
واشنطن- سبوتنيك. قال البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم الجمعة: "قدم الرئيس والسيدة الأولى إقرار ضريبة الدخل بشكل مشترك (لعام 2021)، وأبلغا عن الدخل الإجمالي المعدل الفيدرالي الذي بلغ 610702 دولار".
وأضاف البيان: "لقد دفعا مبلغ 150439 دولارا كضريبة دخل فيدرالية، ومعدل ضريبة الدخل الفيدرالي الفعلي لعام 2021 هو 24.6%". في عام 2021، أنفق بايدن 17394 دولارا للمساهمات الخيرية، بما في ذلك تقديم 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن، حسبما جاء في البيان.
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16:23 GMT
أبلغت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف عن دخل إجمالي مشترك قدره مليون و655 ألف و563 دولارا، ودفعا 523371 دولارا ضريبة دخل فيدرالية، وساهما بمبلغ 22100 دولار للأعمال الخيرية في عام 2021.
بدأ الرؤساء الولايات المتحدة في عهد ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثون للبلاد، في الإفصاح عن إقراراتهم الضريبية، لكن كانت الاستثناءات الوحيدة للرئيسين دونالد ترامب وجيرالد فورد.
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