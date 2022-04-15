https://arabic.sputniknews.com/20220415/بعد-47-عاما-من-الحرب-الأهلية--ماذا-تغير-وأين-أصبح-لبنان--1061229035.html

بعد 47 عاما من الحرب الأهلية... ماذا تغير وأين أصبح لبنان؟

بعد 47 عاما من الحرب الأهلية... ماذا تغير وأين أصبح لبنان؟

مرت 47 عاما على ذكرى اندلاع الحرب الأهلية بلبنان في 13 نيسان/ أبريل 1975، وانتهت في عام 1990، وقدر عدد ضحاياها بـ 150 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:25+0000

2022-04-15T12:25+0000

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راديو

نافذة على لبنان

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بعد 47 عاما من الحرب الأهلية.. ماذا تغير وأين أصبح لبنان؟ بعد 47 عاما من الحرب الأهلية.. ماذا تغير وأين أصبح لبنان؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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