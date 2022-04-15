بوتين يهنئ اليهود الروس بمناسبة عيد الفصح ويشير إلى مساهمتهم في تحسين الحوار بين الأعراق
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اليهود الروس بمناسبة عيد الفصح (بيساح بالعبرية)، لافتا إلى مساهمتهم في تحسين الحوار بين الأعراق والأديان.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين، إن هذا العيد القديم، الذي يحترمه أتباع اليهودية، "يعود إلى الأحداث التاريخية المهمة، ويجذب المؤمنين إلى التقاليد الدينية والثقافية للشعب اليهودي منذ قرون، والتي يتم تناقلها بعناية من جيل إلى جيل".
وأضاف، "أود أن أشير، مع الشعور بالارتياح، إلى المساهمة الخلاقة الكبيرة للمنظمات اليهودية في تطوير بلدنا، وتعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، وتحسين الحوار المثمر بين الأعراق والأديان.
وبالطبع، تشارك الجالية اليهودية في روسيا بنشاط في شؤون التعليم والرحمة والإحسان، وفي تربية الشباب، وفي حل المشاكل الاجتماعية الملحة.
يستحق مثل هذا العمل المنشود والمتعدد الأوجه تقديرا عميقا وصادقا. أتمنى أن يجلب العيد السعادة والتفاهم المتبادل والازدهار إلى منازلكم".
وتمنى الرئيس الروسي لليهود الروس التوفيق والصحة والازدهار.
يعتبر عيد الفصح، أحد الأعياد الرئيسية في الديانة اليهودية، ويحتفل به لمدة 7 أيام بدأ من 15 نيسان/ أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، كما يوصف في سفر الخروج.
وأضاف، "أود أن أشير، مع الشعور بالارتياح، إلى المساهمة الخلاقة الكبيرة للمنظمات اليهودية في تطوير بلدنا، وتعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، وتحسين الحوار المثمر بين الأعراق والأديان.
وبالطبع، تشارك الجالية اليهودية في روسيا بنشاط في شؤون التعليم والرحمة والإحسان، وفي تربية الشباب، وفي حل المشاكل الاجتماعية الملحة.
يستحق مثل هذا العمل المنشود والمتعدد الأوجه تقديرا عميقا وصادقا. أتمنى أن يجلب العيد السعادة والتفاهم المتبادل والازدهار إلى منازلكم".
وتمنى الرئيس الروسي لليهود الروس التوفيق والصحة والازدهار.
يعتبر عيد الفصح، أحد الأعياد الرئيسية في الديانة اليهودية، ويحتفل به لمدة 7 أيام بدأ من 15 نيسان/ أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، كما يوصف في سفر الخروج.
12 أبريل, 15:11 GMT