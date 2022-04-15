https://arabic.sputniknews.com/20220415/تأثير-حظر-التيتانيوم-الروسي-على-الطيران-1061233556.html
تأثير حظر التيتانيوم الروسي على الطيران
تأثير حظر التيتانيوم الروسي على الطيران
نناقش في هذه الحلقة: المفوضية الأوروبية تحذر من الدفع بالروبل؛ مناشدة من "إيرباص" لعدم حظر التيتانيوم الروسي؛ وشركات كبرى تعتزم مقاطعة النفط الروسي؛ المغرب... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:39+0000
2022-04-15T13:39+0000
2022-04-15T13:39+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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تأثير حظر التيتانيوم الروسي على الطيران
تأثير حظر التيتانيوم الروسي على الطيران
طالبت شركة "إيرباص" للطيران بعدم حظر التيتانيوم الروسي وقالت إنها قررت الاستمرار في استيراد التيتانيوم الروسي، معتبرة أن العقوبات ستُضرُّ بمصنعي الطائرات الذين يعتمدون على المعدن الخفيف الوزن.حول هذا الموضوع، قال مدير الشؤون الفنية في الخطوط الجوية السورية، حاتم كباس، لبرنامج "قوانين الاقتصاد":المفوضية الأوروبية: الدفع بالروبل خرق للعقوباتحذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مؤكدة أن هذا سيشكل انتهاكًا للعقوبات.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، فاسيلي كولتاشوف، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
تأثير حظر التيتانيوم الروسي على الطيران
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: المفوضية الأوروبية تحذر من الدفع بالروبل؛ مناشدة من "إيرباص" لعدم حظر التيتانيوم الروسي؛ وشركات كبرى تعتزم مقاطعة النفط الروسي؛ المغرب يخسر 53% من محصول القمح.
طالبت شركة "إيرباص" للطيران بعدم حظر التيتانيوم الروسي وقالت إنها قررت الاستمرار في استيراد التيتانيوم الروسي، معتبرة أن العقوبات ستُضرُّ بمصنعي الطائرات الذين يعتمدون على المعدن الخفيف الوزن.
حول هذا الموضوع، قال مدير الشؤون الفنية في الخطوط الجوية السورية، حاتم كباس، لبرنامج "قوانين الاقتصاد
":
"يعتبر التيتانيوم من أهم المعادن التي تدخل في صناعة الطائرات بنسبة 75% إن كانت عسكرية أو مدنية، ومؤخرا ازداد الاعتماد على هذه المعدن كما في صناعة أجزاء من جسم الطائرة، بعد أن كان يستخدم الفولاذ، ما يميز السبائك الروسية عن غيرها أنها جيدة ومتينة وخفيفة الوزن، فضلا عن قدرتها على تحمل الضغط والحرارة العالية، وحظر التيتانيوم الروسي سيكون له تأثير سلبي جدا، إذ سيؤخر تسليم الطائرات والمحركات".
المفوضية الأوروبية: الدفع بالروبل خرق للعقوبات
حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مؤكدة أن هذا سيشكل انتهاكًا للعقوبات.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، فاسيلي كولتاشوف، لـ"سبوتنيك
":
"بما أنكم فرضتم عقوبات على روسيا، وبما أنكم تكرهونها بهذه الشدة، فاشترو الغاز بالروبل، يجب إيداع الأموال في حسابات (غازبروم بنك)، ثم يتم تحويل اليورو غير النقدي إلى روسيا، ويقوم البنك بشراء الروبل نيابة عن العميل، وتتم تسوية هذه الروبلات مع (غازبروم)، روسيا تعمل لمصلحتها الخاصة، والمسؤولون الأوروبيون لا يحبون ذلك، سوف تتمثل التغييرات الأساسية في حقيقة أن الغاز سيُباع على أي حال مقابل الروبل، وسيذهب اليورو لدعم العملة الروسية".
التفاصيل في الملف الصوتي....