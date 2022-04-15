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تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين
تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أعمال القوات الإسرائيلية في فلسطين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:25+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "نجد أنه أمر غير مقبول وندين بشدة حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية تسببت في مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، في عدة مدن في فلسطين، وعلى وجه الخصوص جنين، وإلحاق إصابات بهم أثناء الصلاة في المسجد الأقصى صباح اليوم".وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.داهمت الشرطة المسجد، وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشد.وأضاف بيان الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة أخيرا في المنطقة، ونؤكد مرة أخرى على أهمية منع الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروح المسجد الأقصى، خاصة في هذه الفترة الحرجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسيرات-حاشدة-ردا-على-اقتحام-الأقصى-هل-بدأت-فلسطين-انتفاضة-جديدة-ضد-إسرائيل-1061241740.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين
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أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أعمال القوات الإسرائيلية في فلسطين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
أنقرة - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "نجد أنه أمر غير مقبول وندين بشدة حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية تسببت في مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، في عدة مدن في فلسطين، وعلى وجه الخصوص جنين، وإلحاق إصابات بهم أثناء الصلاة في المسجد الأقصى صباح اليوم".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا
بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.
داهمت الشرطة المسجد، وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشد.
وأضاف بيان الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة أخيرا في المنطقة، ونؤكد مرة أخرى على أهمية منع الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروح المسجد الأقصى، خاصة في هذه الفترة الحرجة".