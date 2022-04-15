عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تركيا-تدين-اقتحام-إسرائيل-للأقصى-وقتل-المدنيين-في-فلسطين-1061243839.html
تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين
تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أعمال القوات الإسرائيلية في فلسطين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:25+0000
2022-04-15T19:25+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227250_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_1edca78ac1bd72623b7d8b60e7722d0d.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "نجد أنه أمر غير مقبول وندين بشدة حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية تسببت في مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، في عدة مدن في فلسطين، وعلى وجه الخصوص جنين، وإلحاق إصابات بهم أثناء الصلاة في المسجد الأقصى صباح اليوم".وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.داهمت الشرطة المسجد، وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشد.وأضاف بيان الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة أخيرا في المنطقة، ونؤكد مرة أخرى على أهمية منع الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروح المسجد الأقصى، خاصة في هذه الفترة الحرجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسيرات-حاشدة-ردا-على-اقتحام-الأقصى-هل-بدأت-فلسطين-انتفاضة-جديدة-ضد-إسرائيل-1061241740.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227250_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_fcb03d3d323f2d4f681c424730b4c226.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تركيا تدين اقتحام إسرائيل للأقصى وقتل المدنيين في فلسطين

19:25 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أعمال القوات الإسرائيلية في فلسطين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
أنقرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "نجد أنه أمر غير مقبول وندين بشدة حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية تسببت في مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، في عدة مدن في فلسطين، وعلى وجه الخصوص جنين، وإلحاق إصابات بهم أثناء الصلاة في المسجد الأقصى صباح اليوم".
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
مسيرات حاشدة ردا على اقتحام الأقصى... هل تندلع انتفاضة جديدة ضد إسرائيل؟
17:44 GMT
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة نحو 224 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نحو 160 منهم وقعوا في صدمات حول المسجد الأقصى بالقدس.
داهمت الشرطة المسجد، وهو ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشد.
وأضاف بيان الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة أخيرا في المنطقة، ونؤكد مرة أخرى على أهمية منع الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروح المسجد الأقصى، خاصة في هذه الفترة الحرجة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала