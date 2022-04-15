https://arabic.sputniknews.com/20220415/تصريحات-روسيا-عن-مخاطر-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تثني-واشنطن-عن-موقفها-1061239378.html
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:15+0000
2022-04-15T16:15+0000
2022-04-15T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تقرير-يشبه-التسليح-الأمريكي-للقوميين-الأوكرانيين-بتسليح-الجهاديين-1061116879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر واشنطن على تغيير موقفها من هذه المسألة.
وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".
أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.
فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.
وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.