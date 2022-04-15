https://arabic.sputniknews.com/20220415/تصريحات-روسيا-عن-مخاطر-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تثني-واشنطن-عن-موقفها-1061239378.html

تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها

تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T16:15+0000

2022-04-15T16:15+0000

2022-04-15T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/تقرير-يشبه-التسليح-الأمريكي-للقوميين-الأوكرانيين-بتسليح-الجهاديين-1061116879.html

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روسيا