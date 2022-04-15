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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تصريحات-روسيا-عن-مخاطر-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تثني-واشنطن-عن-موقفها-1061239378.html
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:15+0000
2022-04-15T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تقرير-يشبه-التسليح-الأمريكي-للقوميين-الأوكرانيين-بتسليح-الجهاديين-1061116879.html
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روسيا

تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها

16:15 GMT 15.04.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر واشنطن على تغيير موقفها من هذه المسألة.
وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".
أشار تقرير إعلامي إلى أن التسليح الطائش للكتائب القومية الأوكرانية، بنفس الطريقة التي يتم فيها تسليح الجهاديين، يمكن أن ينعكس بهجوم على الولايات المتحدة نفسها.
فبحسب تقرير نشر على موقع The American Conservative، فإن الولايات المتحدة "مفتونة" بـ "مقاتلي الحرية" الأوكرانيين، حيث كانوا معجبين بأسامة بن لادن في الثمانينيات.
وأضاف التقرير بالنسبة لواشنطن، التي كانت الضامن الرئيسي "للأمن" في العالم منذ عام 1945 على الأقل، كان هذا المقاتل من أجل الحرية ضيق الأفق في خنادق قندهار هبة من السماء. وتدفقت الصواريخ والبنادق والتدريب والمال والوكلاء الخاصون من كل مشروع فيدرالي على الأرجح إلى أفغانستان بحثا عن أشرار روس لقتلهم من أجل الحرية.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
تقرير يشبه التسليح الأمريكي للقوميين الأوكرانيين بتسليح الجهاديين
12 أبريل, 12:37 GMT
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:14 GMT
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