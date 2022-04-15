https://arabic.sputniknews.com/20220415/تقرير-الأسر-الألمانية-ستتحمل-تكلفة-إضافية-مرتفعة-لشراء-الغاز-هذا-العام-1061238260.html

تقرير: الأسر الألمانية ستتحمل تكلفة إضافية مرتفعة لشراء الغاز هذا العام

تقرير: الأسر الألمانية ستتحمل تكلفة إضافية مرتفعة لشراء الغاز هذا العام

من المتوقع ارتفاع تكلفة الغاز للمواطنين الألمان في عام 2022، بمقدار 650 دولارا للشقة التي تبلغ مساحتها 70 مترا مربعا، وفقا للبوابة الألمانية المتخصصة في مجال... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T15:30+0000

2022-04-15T15:30+0000

2022-04-15T15:30+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

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برلين - سبوتنيك. التقييم الصادر اليوم الجمعة، استند إلى عوامل ما قبل الزيادة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، لذلك "من غير المرجح أن يكون ارتفاع الأسعار هذا نهائيا"، حسبما أشارت البوابة، نقلا عن اتحاد صناعات الطاقة والمياه الألماني.ونصحت البوابة الألمان بالبدء في ادخار مبالغ صغيرة كل شهر للمدفوعات الإضافية القادمة، وتوفير الطاقة عن طريق عزل النوافذ وتركيب منظمات الحرارة الذكية.في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الهجمات الأوكرانية، وبعد تهديد كييف لموسكو بتطوير أسلحة دمار شامل.ردا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور، وتتوقع ألمانيا، على وجه الخصوص، وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام، وإنهاء الاعتماد على الغاز بحلول منتصف عام 2024.في بداية العام، تلقت ألمانيا ما يقرب من 55% من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، وفي الوقت الحالي، انخفضت هذه الحصة إلى 40%.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب ستنخفض في المستقبل المنظور، وإنه من الضروري إعادة التوجيه إلى الأسواق الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/بوتين-يوجه-بتسريع-تنفيذ-مشروعات-البنية-التحتية-لتحويل-تصدير-مصادر-الطاقة-إلى-أسواق-جديدة-1061201134.html

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