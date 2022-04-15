جريمة إبادة المدنيين في دونباس... بين المستهدفين مسنّون

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لدى غالبية السكان المسنين في دونباس مشاعر ودية تجاه روسيا على أساس أن الروس والأوكرانيين شعب واحد. غير أن نظام كييف، وهو نظام العنصرية النازية، سعى جاهدا إلى تشويه وتخريب هذه الحقيقة، وحظر استخدام اللغة الروسية في المدارس، وقام بتمجيد المجرمين النازيين واصفا إياهم بأنهم أبطال أوكرانيا. وتبدو في الصورة إحدى مسيرات تمجيد "المقاتلين القدامى" النازيين التي نظمها مؤيدو العنصرية النازية في العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من مايو/أيار 2018 وهو يوم النصر العظيم الذي أحرزه الروس والأوكرانيون وغيرهم من أبناء الاتحاد السوفيتي، منتصرين على النازية الألمانية في عام 1945.