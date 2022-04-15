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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/جريمة-إبادة-المدنيين-في-دونباس-بين-المستهدفين-مسنّون-1061148159.html
جريمة إبادة المدنيين في دونباس... بين المستهدفين مسنّون
جريمة إبادة المدنيين في دونباس... بين المستهدفين مسنّون
ذهب الكثيرون من سكان منطقة دونباس التابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، ضحية العنصرية النازية الأوكرانية التي ظلت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم خلال... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:41+0000
2022-04-15T07:41+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

جريمة إبادة المدنيين في دونباس... بين المستهدفين مسنّون

07:41 GMT 15.04.2022
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ذهب الكثيرون من سكان منطقة دونباس التابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، ضحية العنصرية النازية الأوكرانية التي ظلت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم خلال ثمانية أعوام. وبين ضحايا نظام العنصرية النازية الأوكراني مسنون.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

مثل المسنون المتقاعدون حوالي ثلث سكان دونباس في الفترة الأخيرة. ورفض غالبيتهم الخنوع للسلطة الأوكرانية الجديدة إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف في إقليمهم. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة سلافيانسك الذي يدلي بصوته خلال استفتاء استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. 11/05/2014.

مثل المسنون المتقاعدون حوالي ثلث سكان دونباس في الفترة الأخيرة. ورفض غالبيتهم الخنوع للسلطة الأوكرانية الجديدة إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف في إقليمهم. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة سلافيانسك الذي يدلي بصوته خلال استفتاء استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. 11/05/2014. - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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مثل المسنون المتقاعدون حوالي ثلث سكان دونباس في الفترة الأخيرة. ورفض غالبيتهم الخنوع للسلطة الأوكرانية الجديدة إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف في إقليمهم. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة سلافيانسك الذي يدلي بصوته خلال استفتاء استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. 11/05/2014.

© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصور

لدى غالبية السكان المسنين في دونباس مشاعر ودية تجاه روسيا على أساس أن الروس والأوكرانيين شعب واحد. غير أن نظام كييف، وهو نظام العنصرية النازية، سعى جاهدا إلى تشويه وتخريب هذه الحقيقة، وحظر استخدام اللغة الروسية في المدارس، وقام بتمجيد المجرمين النازيين واصفا إياهم بأنهم أبطال أوكرانيا. وتبدو في الصورة إحدى مسيرات تمجيد "المقاتلين القدامى" النازيين التي نظمها مؤيدو العنصرية النازية في العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من مايو/أيار 2018 وهو يوم النصر العظيم الذي أحرزه الروس والأوكرانيون وغيرهم من أبناء الاتحاد السوفيتي، منتصرين على النازية الألمانية في عام 1945.

لدى غالبية السكان المسنين في دونباس مشاعر ودية تجاه روسيا على أساس أن الروس والأوكرانيين شعب واحد. غير أن نظام كييف، وهو نظام العنصرية النازية، سعى جاهدا إلى تشويه وتخريب هذه الحقيقة، وحظر استخدام اللغة الروسية في المدارس، وقام بتمجيد المجرمين النازيين واصفا إياهم بأنهم أبطال أوكرانيا. وتبدو في الصورة إحدى مسيرات تمجيد &quot;المقاتلين القدامى&quot; النازيين التي نظمها مؤيدو العنصرية النازية في العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من مايو/أيار 2018 وهو يوم النصر العظيم الذي أحرزه الروس والأوكرانيون وغيرهم من أبناء الاتحاد السوفيتي، منتصرين على النازية الألمانية في عام 1945. - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Stringer
/
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لدى غالبية السكان المسنين في دونباس مشاعر ودية تجاه روسيا على أساس أن الروس والأوكرانيين شعب واحد. غير أن نظام كييف، وهو نظام العنصرية النازية، سعى جاهدا إلى تشويه وتخريب هذه الحقيقة، وحظر استخدام اللغة الروسية في المدارس، وقام بتمجيد المجرمين النازيين واصفا إياهم بأنهم أبطال أوكرانيا. وتبدو في الصورة إحدى مسيرات تمجيد "المقاتلين القدامى" النازيين التي نظمها مؤيدو العنصرية النازية في العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من مايو/أيار 2018 وهو يوم النصر العظيم الذي أحرزه الروس والأوكرانيون وغيرهم من أبناء الاتحاد السوفيتي، منتصرين على النازية الألمانية في عام 1945.

© Sputnik . Dan Levy / الذهاب إلى بنك الصور

المقاتلة السابقة ماريا بوبوفا تتفقد الصور الفوتوغرافية في منزلها بمدينة دونيتسك. وشاركت ماريا في الحرب ضد الغزاة النازيين (1941 – 1945) وخاضت معركة تحرير العاصمة الألمانية برلين من النظام النازي.

المقاتلة السابقة ماريا بوبوفا تتفقد الصور الفوتوغرافية في منزلها بمدينة دونيتسك. وشاركت ماريا في الحرب ضد الغزاة النازيين (1941 – 1945) وخاضت معركة تحرير العاصمة الألمانية برلين من النظام النازي. - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Dan Levy
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المقاتلة السابقة ماريا بوبوفا تتفقد الصور الفوتوغرافية في منزلها بمدينة دونيتسك. وشاركت ماريا في الحرب ضد الغزاة النازيين (1941 – 1945) وخاضت معركة تحرير العاصمة الألمانية برلين من النظام النازي.

© Sputnik . Dan Levy / الذهاب إلى بنك الصور

حظرت السلطات الأوكرانية في عام 2014 صرف المعاشات التقاعدية لسكان دونباس في محل سكناهم، فاضطروا إلى السفر إلى "أوكرانيا" على نفقتهم للحصول على المعاش. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة دونيتسك في منزله الذي تعرض إلى قصف من قبل قوات نظام كييف.

حظرت السلطات الأوكرانية في عام 2014 صرف المعاشات التقاعدية لسكان دونباس في محل سكناهم، فاضطروا إلى السفر إلى &quot;أوكرانيا&quot; على نفقتهم للحصول على المعاش. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة دونيتسك في منزله الذي تعرض إلى قصف من قبل قوات نظام كييف. - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik . Dan Levy
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حظرت السلطات الأوكرانية في عام 2014 صرف المعاشات التقاعدية لسكان دونباس في محل سكناهم، فاضطروا إلى السفر إلى "أوكرانيا" على نفقتهم للحصول على المعاش. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة دونيتسك في منزله الذي تعرض إلى قصف من قبل قوات نظام كييف.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

أعلن الرئيس الأوكراني بالوكالة، ألكسندر تورتشينوف، في ابريل/نيسان 2014 بدء "عملية مكافحة الإرهاب" في دونباس، أي أنه أعلن الحرب على المواطنين في المنطقة. وتبدو في الصورة مجموعة من النساء من سكان بلدة شاختيورسك في المخبأ تحت دارهن السكنية أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهن عام 2014.

 أعلن الرئيس الأوكراني بالوكالة، ألكسندر تورتشينوف، في ابريل/نيسان 2014 بدء &quot;عملية مكافحة الإرهاب&quot; في دونباس، أي أنه أعلن الحرب على المواطنين في المنطقة. وتبدو في الصورة مجموعة من النساء من سكان بلدة شاختيورسك في المخبأ تحت دارهن السكنية أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهن عام 2014. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن الرئيس الأوكراني بالوكالة، ألكسندر تورتشينوف، في ابريل/نيسان 2014 بدء "عملية مكافحة الإرهاب" في دونباس، أي أنه أعلن الحرب على المواطنين في المنطقة. وتبدو في الصورة مجموعة من النساء من سكان بلدة شاختيورسك في المخبأ تحت دارهن السكنية أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهن عام 2014.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

اضطر الناس إلى اللجوء إلى المخابئ تحت بيوتهم ليقضوا الليالي الطويلة هناك عندما تعرضت بيوتهم إلى قصف من قبل قوات نظام كييف. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة روبيجنويه بمقاطعة لوغانسك في المخبأ تحت بيته.

اضطر الناس إلى اللجوء إلى المخابئ تحت بيوتهم ليقضوا الليالي الطويلة هناك عندما تعرضت بيوتهم إلى قصف من قبل قوات نظام كييف. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة روبيجنويه بمقاطعة لوغانسك في المخبأ تحت بيته. - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Valery Melnikov
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اضطر الناس إلى اللجوء إلى المخابئ تحت بيوتهم ليقضوا الليالي الطويلة هناك عندما تعرضت بيوتهم إلى قصف من قبل قوات نظام كييف. ويبدو في الصورة أحد سكان مدينة روبيجنويه بمقاطعة لوغانسك في المخبأ تحت بيته.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

كثف الجيش الأوكراني هجماته على مدن دونباس في الفترة 2014 – 2015. واضطر الكثيرون ممن لم يريدوا مغادرة ديارهم إلى الاختباء من القصف من دون أن تتاح لهم فرصة تناول الطعام وتلقي العلاج الضروري.

 كثف الجيش الأوكراني هجماته على مدن دونباس في الفترة 2014 – 2015. واضطر الكثيرون ممن لم يريدوا مغادرة ديارهم إلى الاختباء من القصف من دون أن تتاح لهم فرصة تناول الطعام وتلقي العلاج الضروري. - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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كثف الجيش الأوكراني هجماته على مدن دونباس في الفترة 2014 – 2015. واضطر الكثيرون ممن لم يريدوا مغادرة ديارهم إلى الاختباء من القصف من دون أن تتاح لهم فرصة تناول الطعام وتلقي العلاج الضروري.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

من أجل الاختباء من القصف لجأ الناس إلى المعابد أيضا. وتبدو في الصورة امرأة من سكان بلدة غورلوفكا تختبئ من القصف في أحد المعابد المسيحية.

من أجل الاختباء من القصف لجأ الناس إلى المعابد أيضا. وتبدو في الصورة امرأة من سكان بلدة غورلوفكا تختبئ من القصف في أحد المعابد المسيحية. - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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من أجل الاختباء من القصف لجأ الناس إلى المعابد أيضا. وتبدو في الصورة امرأة من سكان بلدة غورلوفكا تختبئ من القصف في أحد المعابد المسيحية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

سكان في بلدة غورلوفكا يختبئون من قصف الجيش الأوكراني في أحد المعابد المسيحية. عام 2014.

سكان في بلدة غورلوفكا يختبئون من قصف الجيش الأوكراني في أحد المعابد المسيحية. عام 2014. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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سكان في بلدة غورلوفكا يختبئون من قصف الجيش الأوكراني في أحد المعابد المسيحية. عام 2014.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy  / الذهاب إلى بنك الصور

لم يكن بمقدور الجميع أن يختبئوا من هجمات الجيش الأوكراني في المخابئ تحت بيوتهم. وظل بعضهم موجودين في بيوتهم أثناء القصف لتقتلهم قذائف وقنابل الجيش الأوكراني. وتبدو في الصورة امرأة في التسعين من عمرها من سكان مدينة ديبالتسيفو في منزلها الذي جرّده الجيش الأوكراني من التدفئة والكهرباء.

لم يكن بمقدور الجميع أن يختبئوا من هجمات الجيش الأوكراني في المخابئ تحت بيوتهم. وظل بعضهم موجودين في بيوتهم أثناء القصف لتقتلهم قذائف وقنابل الجيش الأوكراني. وتبدو في الصورة امرأة في التسعين من عمرها من سكان مدينة ديبالتسيفو في منزلها الذي جرّده الجيش الأوكراني من التدفئة والكهرباء. - سبوتنيك عربي
10/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

لم يكن بمقدور الجميع أن يختبئوا من هجمات الجيش الأوكراني في المخابئ تحت بيوتهم. وظل بعضهم موجودين في بيوتهم أثناء القصف لتقتلهم قذائف وقنابل الجيش الأوكراني. وتبدو في الصورة امرأة في التسعين من عمرها من سكان مدينة ديبالتسيفو في منزلها الذي جرّده الجيش الأوكراني من التدفئة والكهرباء.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

امرأة من سكان قضاء نوفوازوفسك بمقاطعة دونيتسك الذي تعرض إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني.

امرأة من سكان قضاء نوفوازوفسك بمقاطعة دونيتسك الذي تعرض إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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امرأة من سكان قضاء نوفوازوفسك بمقاطعة دونيتسك الذي تعرض إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

استهدفت قذائف الجيش الأوكراني المستشفيات أيضا. ويبدو في الصورة نزلاء أحد مستشفيات مدينة دونيتسك في المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهم.

استهدفت قذائف الجيش الأوكراني المستشفيات أيضا. ويبدو في الصورة نزلاء أحد مستشفيات مدينة دونيتسك في المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهم. - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

استهدفت قذائف الجيش الأوكراني المستشفيات أيضا. ويبدو في الصورة نزلاء أحد مستشفيات مدينة دونيتسك في المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء قصف الجيش الأوكراني لمدينتهم.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

لا يقدر كل مسنّ على الذهاب إلى المخبأ. وتبدو في الصورة امرأة أصيبت في قصف استهدف أحد مستشفيات مدينة دونيتسك.

لا يقدر كل مسنّ على الذهاب إلى المخبأ. وتبدو في الصورة امرأة أصيبت في قصف استهدف أحد مستشفيات مدينة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Sergey Averin
/
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لا يقدر كل مسنّ على الذهاب إلى المخبأ. وتبدو في الصورة امرأة أصيبت في قصف استهدف أحد مستشفيات مدينة دونيتسك.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

ما فتئ الموت يحصد أرواح ضحايا أبرياء في مدن وقرى دونباس منذ عام 2014. ويبدو في الصورة فلاديمير تشيرنيكوف وزوجته أولغا اللذان قتلا جراء قصف بلدتهما فوستوتشني قرب مدينة سلافيانسك من قبل الجيش الأوكراني.

ما فتئ الموت يحصد أرواح ضحايا أبرياء في مدن وقرى دونباس منذ عام 2014. ويبدو في الصورة فلاديمير تشيرنيكوف وزوجته أولغا اللذان قتلا جراء قصف بلدتهما فوستوتشني قرب مدينة سلافيانسك من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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ما فتئ الموت يحصد أرواح ضحايا أبرياء في مدن وقرى دونباس منذ عام 2014. ويبدو في الصورة فلاديمير تشيرنيكوف وزوجته أولغا اللذان قتلا جراء قصف بلدتهما فوستوتشني قرب مدينة سلافيانسك من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Valery Melnikov

لوبوف أغولتسيفا (76 سنة) عانت من هجمات شنها الجيش الأوكراني على بلدة ستاروميخايلوفكا بمقاطعة دونيتسك.

لوبوف أغولتسيفا (76 سنة) عانت من هجمات شنها الجيش الأوكراني على بلدة ستاروميخايلوفكا بمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Valery Melnikov

لوبوف أغولتسيفا (76 سنة) عانت من هجمات شنها الجيش الأوكراني على بلدة ستاروميخايلوفكا بمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Sergey Averin

لم يجد سكان مدينة ديبالتسيفو التي تعرضت إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني شيئا من الطعام إلا عندما حصلوا عليه من فصائل الحماية الشعبية لجمهورية دونيتسك. عام 2015.

لم يجد سكان مدينة ديبالتسيفو التي تعرضت إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني شيئا من الطعام إلا عندما حصلوا عليه من فصائل الحماية الشعبية لجمهورية دونيتسك. عام 2015. - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Sergey Averin

لم يجد سكان مدينة ديبالتسيفو التي تعرضت إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني شيئا من الطعام إلا عندما حصلوا عليه من فصائل الحماية الشعبية لجمهورية دونيتسك. عام 2015.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

امرأة تُبرز فواتير الخدمات في المساكن التي غادرها سكانها بسبب تعرض بلدتهم غلوبوكايا بمقاطعة دونيتسك إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني. وتطل نوافذ البيوت الكثيرة على خط التماس الذي يبعد عنها بحوالي 500 متر. ولهذا غادر الكثيرون البلدة. ولم يبق فيها إلا عدد قليل من المسنّين وغيرهم ممن أصبحوا معاقين جراء القصف الذي يتعرضون له من قبل الجيش الأوكراني على مدى سبعة أعوام.

امرأة تُبرز فواتير الخدمات في المساكن التي غادرها سكانها بسبب تعرض بلدتهم غلوبوكايا بمقاطعة دونيتسك إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني. وتطل نوافذ البيوت الكثيرة على خط التماس الذي يبعد عنها بحوالي 500 متر. ولهذا غادر الكثيرون البلدة. ولم يبق فيها إلا عدد قليل من المسنّين وغيرهم ممن أصبحوا معاقين جراء القصف الذي يتعرضون له من قبل الجيش الأوكراني على مدى سبعة أعوام. - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور

امرأة تُبرز فواتير الخدمات في المساكن التي غادرها سكانها بسبب تعرض بلدتهم غلوبوكايا بمقاطعة دونيتسك إلى قصف من قبل الجيش الأوكراني. وتطل نوافذ البيوت الكثيرة على خط التماس الذي يبعد عنها بحوالي 500 متر. ولهذا غادر الكثيرون البلدة. ولم يبق فيها إلا عدد قليل من المسنّين وغيرهم ممن أصبحوا معاقين جراء القصف الذي يتعرضون له من قبل الجيش الأوكراني على مدى سبعة أعوام.

© Photo / Mikhail Voskresenskiy

تم تدمير عشرات آلاف البيوت في دونباس خلال الحرب منذ عام 2014 حتى عام 2021. ويبدو في الصورة مجموعة من سكان بلدة أوكتيابرسكي أمام دارهم المدمرة قرب مطار مدينة دونيتسك الذي دارت فيه معارك ضارية بين فصائل الحماية الشعبية والقوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.

تم تدمير عشرات آلاف البيوت في دونباس خلال الحرب منذ عام 2014 حتى عام 2021. ويبدو في الصورة مجموعة من سكان بلدة أوكتيابرسكي أمام دارهم المدمرة قرب مطار مدينة دونيتسك الذي دارت فيه معارك ضارية بين فصائل الحماية الشعبية والقوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015. - سبوتنيك عربي
18/20
© Photo / Mikhail Voskresenskiy

تم تدمير عشرات آلاف البيوت في دونباس خلال الحرب منذ عام 2014 حتى عام 2021. ويبدو في الصورة مجموعة من سكان بلدة أوكتيابرسكي أمام دارهم المدمرة قرب مطار مدينة دونيتسك الذي دارت فيه معارك ضارية بين فصائل الحماية الشعبية والقوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

لم يستطع المسنون الكثيرون أن يهربوا من الحرب بسبب المشاكل الصحية وعدم الرغبة في ترك ديارهم والضائقة المالية. وتبدو في الصورة آليات عسكرية محترقة على طريق أوليغورسك – ديبالتسيفو.

لم يستطع المسنون الكثيرون أن يهربوا من الحرب بسبب المشاكل الصحية وعدم الرغبة في ترك ديارهم والضائقة المالية. وتبدو في الصورة آليات عسكرية محترقة على طريق أوليغورسك – ديبالتسيفو. - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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لم يستطع المسنون الكثيرون أن يهربوا من الحرب بسبب المشاكل الصحية وعدم الرغبة في ترك ديارهم والضائقة المالية. وتبدو في الصورة آليات عسكرية محترقة على طريق أوليغورسك – ديبالتسيفو.

© Sputnik . Valery Melnikov

رجل أمام النصب التذكاري لتحرير دونباس من الفاشيست على تلّ ساور موغيلا في مقاطعة دونباس. ودارت هنا معارك ضارية خلال الحرب الوطنية العظمى بين الجيش لأحمر، جيش روسيا السوفيتية وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بما فيها أوكرانيا، من جهة وقوات ألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى. وشهد هذا المكان معارك مماثلة في عام 2014.

رجل أمام النصب التذكاري لتحرير دونباس من الفاشيست على تلّ ساور موغيلا في مقاطعة دونباس. ودارت هنا معارك ضارية خلال الحرب الوطنية العظمى بين الجيش لأحمر، جيش روسيا السوفيتية وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بما فيها أوكرانيا، من جهة وقوات ألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى. وشهد هذا المكان معارك مماثلة في عام 2014. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Valery Melnikov

رجل أمام النصب التذكاري لتحرير دونباس من الفاشيست على تلّ ساور موغيلا في مقاطعة دونباس. ودارت هنا معارك ضارية خلال الحرب الوطنية العظمى بين الجيش لأحمر، جيش روسيا السوفيتية وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بما فيها أوكرانيا، من جهة وقوات ألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى. وشهد هذا المكان معارك مماثلة في عام 2014.

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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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