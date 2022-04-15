https://arabic.sputniknews.com/20220415/حول-حقل-الدرة-المشترك-هل-تقبل-إيران-دعوة-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-1061238480.html

حول حقل "الدرة" المشترك... هل تقبل إيران دعوة التفاوض مع السعودية والكويت

حول حقل "الدرة" المشترك... هل تقبل إيران دعوة التفاوض مع السعودية والكويت

في خضم التوتر القائم بسبب حقل غاز "الدرة" المشترك، دعت السعودية والكويت إيران إلى التفاوض بعد الأزمة التي أثارها اتفاق البلدين الخليجيين الشهر الماضي على... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T15:42+0000

2022-04-15T15:42+0000

2022-04-15T15:42+0000

السعودية

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/83/1025158352_0:30:2048:1182_1920x0_80_0_0_84006c5fc687f449d57d76db32c36b24.jpg

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن الكويت والسعودية تجددان كطرف تفاوضي واحد دعواتهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات، مضيفة: "وفي هذا الصدد سبق أن وجهت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تُلَبَّ تلك الدعوات".وقالت في بيان لها أمس الخميس، إن "الكويت والسعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة".وأوضحت أن وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت اتفقا في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.بناء الثقةاعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، أن دعوة التفاوض التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لإيران، تدل على حسن النوايا التي تنطلق منها المملكة دائمًا لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، وتأتي إيران كجارة كما سبق وأن وصفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي أكد على ضرورة أن تعدل من سلوكها تجاه الإقليم العربي، وأن تكف يدها عن التدخل ودعم الميليشيات المسلحة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي الدعوة السعودية الكويتية للتفاوض من أجل بناء الثقة مع طهران، كما تأتي ردا على الخطاب السياسي المتحفظ والرافض الذي أعلنته إيران منذ أسابيع، بعد إعلان السعودية والكويت استغلال حقل غاز الدرة، والذي أكدت طهران في وقتها أن هذا الإجراء غير قانوني.ويرى العنزي أن القرار يعكس الحكمة السعودية والإدراك السياسي لحسن الجوار وتوسيع دائرة السلام وتضع إيران أمام المجتمع الدولي لمشاهدة موقفها من التفاوض مع المملكة العربية السعودية.خطوة إيجابيةبدوره وصف الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، الدعوة السعودية الكويت للتفاوض حول حقل الغاز المشترك مع إيران بـ"الإيجابية"، مؤكدًا أن ذلك كان أحد المطالب الإيرانية، وأن طهران سوف تستجيب لهذه الدعوة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المفاوضات كانت سارية منذ زمن طويل وانقطعت بعد قطع العلاقات الإيرانية السعودية، لذلك توقفت المفاوضات المتعلقة بحقل الغاز، والذي عاد للواجهة بعد اتفاقية استخدام حقل الدرة التي وقعتها الكويت والسعودية مؤخرًا.وتابع: "خلال المفاوضات السابقة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق بشأن تقسيم حقل الغاز بسبب الخلافات الثلاثية، واليوم تريد الكويت والسعودية العودة للتفاوض بموقف أساسه أن هناك طرفين فقط في المفاوضات".وأكد أن أي اتفاق بين الكويت والسعودية بمنأى عن إيران فيما يخص الحقل المشترك، لن تقف طهران أمامه مكتوفة الأيدي، وسوف تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لمنعهم.وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت في بيان لها إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل".وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/الكويت-تصدر-بيانا-جديدا-وتؤكد-حقها-مع-السعودية-في-استغلال-الثروات-الطبيعية-في-حقل-الدرة-1061189879.html

https://arabic.sputniknews.com/20220413/السعودية-والكويت-تتفقان-على-الإسراع-في-تطوير-واستغلال-حقل-غاز-الدرة-1061152978.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, أخبار الكويت اليوم