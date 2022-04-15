عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/خبير-ليبي-مخاوف-كبيرة-لدى-التشكيلات-المسلحة-من-استلام-باشاغا-الحكومة-الجديدة-1061246943.html
خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة
خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة
لقاءات مكثفة لقادة المجموعات المسلحة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، لم يعلن عن طبيعة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T22:00+0000
2022-04-15T22:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يقول المحلل السياسي هيثم الورفلي، إن لقاء قادة المجموعات المسلحة بباشاغا في العاصمة تونس، جاء بعد يوم واحد من لقائهم بالدبيبة، الذي لايزال يسيطر على الحكومة ولم يسلم حتى الآن.وأضاف أعتقد، أن "اللقاء مع باشاغا جاء لتفهم حقيقة الاتفاقات التي عقدها مع الشرق الليبي، وما هي الضمانات، فهناك تخوفات كبيرة من قادة كتائب في مدينة مصراتة من هذا الاتفاق مع البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".وأشار إلى أن هذه اللقاءات المباشرة يتم من خلالها شرح وفهم كل شيء في الأشهر الماضية، ربما الأيام القليلة القادمة سوف تتحدث عن حقيقة ما حدث في هذه اللقاءات.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/برلماني-ليبي-اجتماعات-القاهرة-لبحث-تعديل-مشروع-الدستور-وسيناريو-آخر-حال-فشل-التوافق-1061243476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:957:718_1920x0_80_0_0_d57c661cdf4d1315d2f62c139b0c5125.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة

22:00 GMT 15.04.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
لقاءات مكثفة لقادة المجموعات المسلحة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، لم يعلن عن طبيعة هذه الاجتماعات وما الجدوى منها، ولكن يرى بعض المحللون بأنها جاءت لخلق تفاهمات لعملية التسليم والاستلام بين الدبيبة وباشاغا.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يقول المحلل السياسي هيثم الورفلي، إن لقاء قادة المجموعات المسلحة بباشاغا في العاصمة تونس، جاء بعد يوم واحد من لقائهم بالدبيبة، الذي لايزال يسيطر على الحكومة ولم يسلم حتى الآن.
وأضاف أعتقد، أن "اللقاء مع باشاغا جاء لتفهم حقيقة الاتفاقات التي عقدها مع الشرق الليبي، وما هي الضمانات، فهناك تخوفات كبيرة من قادة كتائب في مدينة مصراتة من هذا الاتفاق مع البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".
أعضاء اللجنة الدولية يشغلون مقاعدهم في اجتماع متابعة بشأن ليبيا رتبه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
برلماني ليبي: اجتماعات القاهرة لبحث تعديل مشروع الدستور وسيناريو آخر حال فشل التوافق
19:04 GMT
وأشار إلى أن هذه اللقاءات المباشرة يتم من خلالها شرح وفهم كل شيء في الأشهر الماضية، ربما الأيام القليلة القادمة سوف تتحدث عن حقيقة ما حدث في هذه اللقاءات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала