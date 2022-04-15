https://arabic.sputniknews.com/20220415/خبير-ليبي-مخاوف-كبيرة-لدى-التشكيلات-المسلحة-من-استلام-باشاغا-الحكومة-الجديدة-1061246943.html
خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة
خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة
لقاءات مكثفة لقادة المجموعات المسلحة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، لم يعلن عن طبيعة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T22:00+0000
2022-04-15T22:00+0000
2022-04-15T22:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يقول المحلل السياسي هيثم الورفلي، إن لقاء قادة المجموعات المسلحة بباشاغا في العاصمة تونس، جاء بعد يوم واحد من لقائهم بالدبيبة، الذي لايزال يسيطر على الحكومة ولم يسلم حتى الآن.وأضاف أعتقد، أن "اللقاء مع باشاغا جاء لتفهم حقيقة الاتفاقات التي عقدها مع الشرق الليبي، وما هي الضمانات، فهناك تخوفات كبيرة من قادة كتائب في مدينة مصراتة من هذا الاتفاق مع البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".وأشار إلى أن هذه اللقاءات المباشرة يتم من خلالها شرح وفهم كل شيء في الأشهر الماضية، ربما الأيام القليلة القادمة سوف تتحدث عن حقيقة ما حدث في هذه اللقاءات.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/برلماني-ليبي-اجتماعات-القاهرة-لبحث-تعديل-مشروع-الدستور-وسيناريو-آخر-حال-فشل-التوافق-1061243476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:957:718_1920x0_80_0_0_d57c661cdf4d1315d2f62c139b0c5125.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
خبير ليبي: مخاوف كبيرة لدى التشكيلات المسلحة من استلام باشاغا الحكومة الجديدة
تابعنا عبر
لقاءات مكثفة لقادة المجموعات المسلحة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، لم يعلن عن طبيعة هذه الاجتماعات وما الجدوى منها، ولكن يرى بعض المحللون بأنها جاءت لخلق تفاهمات لعملية التسليم والاستلام بين الدبيبة وباشاغا.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يقول المحلل السياسي هيثم الورفلي، إن لقاء قادة المجموعات المسلحة
بباشاغا في العاصمة تونس، جاء بعد يوم واحد من لقائهم بالدبيبة، الذي لايزال يسيطر على الحكومة ولم يسلم حتى الآن.
وأضاف أعتقد، أن "اللقاء مع باشاغا جاء لتفهم حقيقة الاتفاقات
التي عقدها مع الشرق الليبي، وما هي الضمانات، فهناك تخوفات كبيرة من قادة كتائب في مدينة مصراتة من هذا الاتفاق مع البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".
وأشار إلى أن هذه اللقاءات المباشرة يتم من خلالها شرح وفهم كل شيء في الأشهر الماضية، ربما الأيام القليلة القادمة سوف تتحدث عن حقيقة ما حدث في هذه اللقاءات.