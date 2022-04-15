https://arabic.sputniknews.com/20220415/دبابة-روسية-تتصدى-بنجاح-لكمين-أوكراني-وتدمر-مصادر-إطلاق-النار-فيديو---1061237225.html
دبابة روسية تتصدى بنجاح لكمين أوكراني وتدمر مصادر إطلاق النار... فيديو
دبابة روسية تتصدى بنجاح لكمين أوكراني وتدمر مصادر إطلاق النار... فيديو
نجح طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80 بي في" في التصدي لكمين نصبه الجيش الأوكراني، حيث تمكنت المدرعة الروسية من الصمود أمام عدة صواريخ مضادة للدبابات استهدفتها. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:05+0000
2022-04-15T15:05+0000
2022-04-15T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وتعرضت دبابة "تي-80 بي في" لكمين نصبته القوات المسلحة الأوكرانية، وصمدت المدرعة على الرغم من تعرضها لعدة صواريخ مضادة للدبابات.وقال قائد فصيلة دبابات، إن الدبابات تعرضت لكمين أثناء الحركة، مشيرا إلى أن "قذائف العدو قد أصابت الدبابة... لكن فيما بعد اكتشفنا مصادرها، ووجهنا أفكارنا وبدأنا في القيام بعملنا مباشرة وصد الهجوم".ووصلت جميع مدرعات القافلة إلى وجهتها، بحسب القائد، ومُنح الجنود الروس أوسمة الشجاعة لعملهم البطولي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
دبابة روسية تتصدى بنجاح لكمين أوكراني وتدمر مصادر إطلاق النار... فيديو
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نجح طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80 بي في" في التصدي لكمين نصبه الجيش الأوكراني، حيث تمكنت المدرعة الروسية من الصمود أمام عدة صواريخ مضادة للدبابات استهدفتها.
وتعرضت دبابة "تي-80 بي في" لكمين نصبته القوات المسلحة الأوكرانية، وصمدت المدرعة على الرغم من تعرضها لعدة صواريخ مضادة للدبابات.
وتمكن طاقم الدبابة بعد ذلك من صد الهجوم وتابع التقدم ونجح في إفشال الكمين، وشاركت وزارة الدفاع الروسية المشاهد التي وثقها الجنود الروس أثناء العملية.
وقال قائد فصيلة دبابات، إن الدبابات تعرضت لكمين أثناء الحركة، مشيرا إلى أن "قذائف العدو قد أصابت الدبابة... لكن فيما بعد اكتشفنا مصادرها، ووجهنا أفكارنا وبدأنا في القيام بعملنا مباشرة وصد الهجوم".
خلال المعركة، تمكن طاقم الدبابة من تدمير العديد من أطقم أنظمة العدو الموجهة المضادة للدبابات التي كانت في الكمين، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة.
ووصلت جميع مدرعات القافلة إلى وجهتها، بحسب القائد، ومُنح الجنود الروس أوسمة الشجاعة لعملهم البطولي.