https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-للعمليات-في-إيران-1061222405.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للعمليات في إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للعمليات في إيران
قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للعمليات داخل أو على إيران. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T10:31+0000
2022-04-15T10:31+0000
2022-04-15T10:31+0000
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أجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال كوخافي، أوضح من خلالها استعداد الجيش الإسرائيلي للعمليات في إيران، باعتبارها أحد القضايا الثلاثة الرئيسية التي تواجهها بلاده في الفترة المقبلة.وأشار الجنرال كوخافي إلى أن العمل في إيران يعد ضمن الخطة الإسرائيلية المستقبلية متعددة السنوات، والتي تسمى "تنوفا"، لافتا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في كل هذا الأمر، دون توضيح أي تفاصيل.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كوخافي، في الخامس من الشهر الجاري، خلال حفل تنصيب القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، قوله: "لقد عززنا قدرتنا على شن ضربات جوية على العدو وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب".وشدد على أن "سلسلة الهجمات هذه لعبت دورا مهما في منع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا وتهديد إسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا أن "القوة الجوية ستكون جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة".
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إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للعمليات في إيران
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قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للعمليات داخل أو على إيران.
أجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال كوخافي، أوضح من خلالها استعداد الجيش الإسرائيلي للعمليات في إيران، باعتبارها أحد القضايا الثلاثة الرئيسية التي تواجهها بلاده في الفترة المقبلة.
وأشار الجنرال كوخافي إلى أن العمل في إيران
يعد ضمن الخطة الإسرائيلية المستقبلية متعددة السنوات، والتي تسمى "تنوفا"، لافتا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في كل هذا الأمر، دون توضيح أي تفاصيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كوخافي، في الخامس من الشهر الجاري، خلال حفل تنصيب القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، قوله: "لقد عززنا قدرتنا على شن ضربات جوية على العدو وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب".
وشدد على أن "سلسلة الهجمات هذه لعبت دورا مهما في منع الانتشار العسكري الإيراني
في سوريا وتهديد إسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا أن "القوة الجوية ستكون جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة".