https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-البريد-المصري-يرد-على-الجدل-الذي-أثير-بسبب-إعلان-عمرو-دياب-وأجره-1061226180.html

رئيس "البريد" المصري يرد على الجدل الذي أثير بسبب إعلان عمرو دياب وأجره

رئيس "البريد" المصري يرد على الجدل الذي أثير بسبب إعلان عمرو دياب وأجره

أثار الإعلان الذي قام به الفنان عمرو دياب لصالح هيئة البريد المصري الحكومية، ردود فعل واسعة واستهجان الكثيريين في مصر، خاصة بعد ما تردد أن الهيئة الحكومية دفعت... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T11:59+0000

2022-04-15T11:59+0000

2022-04-15T11:59+0000

مصر

عمرو دياب

رمضان

منوعات

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وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس هيئة البريد المصري حاتم الصولي، إن "الإعلان حقق المطلوب وهناك مؤيدون له وسعداء به بجانب المنتقدين".وأضاف أن ما تم تداوله عن أن أجر عمرو دياب في الإعلان 15 أو 16 مليون جنيه "غير صحيح ورقم مغالى فيه".ولكنه في الوقت نفسه رفض الكشف عن المبلغ الذي تقاضاة عمرو دياب، مشيرا إلى أن ذلك قد يسبب خلافات مع المطرب.وأكد أن الرقم الذي تقاضاه عمرو دياب "أقل من المتداول بكثير جدا".ويظهر في الإعلان الذي يلعب بطولته عمرو دياب وهو يؤدي تدريبات لياقة بدنية بينما كلمات الأغنية تتحدث عن التحدي والمشوار وهي ألقاب ربطها البعض بعمرو دياب أكثر من البريد نفسه.وقال بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن هيئة البريد دفعت أمولا طائلة من خزينة الدولة لتقدم إعلانا يحكي مشوار عمرو دياب، المعروف بالهضبة، بدلا من الإعلان عن البريد نفسه خاصة أن الإعلان لم يكشف أي خدمات تخص البريد نفسه كالمعتاد في إعلانات أي هيئة خدمية.كما استنكر البعض الآخر تردي خدمات مكاتب البريد وعدم تحديثها بينما يتم الإنفاق بالملايين على إعلان غير مفهوم الهدف في ظل أنه لا يوجد منافسون لهيئة البريد في مصر من الأساس مما يستدعي الحاجة لإعلانات، وفقا للموقع.

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مصر, عمرو دياب, رمضان, منوعات