عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-مبادرة-حكماء-السودان-تحليل-المبادرات-الوطنية-أثبت-وجود-70-يؤيدون-الشراكة-مع-العسكر-1061232881.html
رئيس مبادرة حكماء السودان: تحليل المبادرات الوطنية أثبت وجود 70% يؤيدون الشراكة مع العسكر
رئيس مبادرة حكماء السودان: تحليل المبادرات الوطنية أثبت وجود 70% يؤيدون الشراكة مع العسكر
أكد رئيس مبادرة حكماء السودان محمد حسين أبوصالح أن تحليل المبادرات الوطنية أثبت وجود 70% منها تؤيد الشراكة مع المكون العسكري في حكم البلاد، مقابل 30% لا تؤيد... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:34+0000
2022-04-15T13:34+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104234/69/1042346995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2056b4ae0357dcfddf5d5e498f8c8a02.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال أبو صالح: "خلاصة تحليل المبادرات الوطنية وموقفها من الوثيقة الدستورية أفضى إلى رغبة 59% للتعديل، فيما دعا 27% إلى إنتاج وثيقة جديدة"، مؤكدا أن "هناك 70% مؤيدون للشراكة مع العسكر مقابل 30% غير مؤيدين".وأوضح رئيس مبادرة حكماء السودان أن "أغلب المبادرات اتفقت على مشاركة كل من شارك بالثورة في الفترة الانتقالية، كما اتفقت الآراء حول مشاركة الشباب في البرلمان بنسبة 50%".ودلل المسؤول السوداني على ذلك بأن 520 لجنة وتنسيقية مقاومة قد انضمت لمبادرة حكماء السودان.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/هل-يقترب-السودان-من-حرب-أهلية-بعد-فشل-مبادرات-حل-الأزمة-السياسية-1057611172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104234/69/1042346995_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09b0bc4db4f80a5a0841c2b6dec50099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

رئيس مبادرة حكماء السودان: تحليل المبادرات الوطنية أثبت وجود 70% يؤيدون الشراكة مع العسكر

13:34 GMT 15.04.2022
© REUTERS / Mahmoud Hjajنائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Mahmoud Hjaj
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس مبادرة حكماء السودان محمد حسين أبوصالح أن تحليل المبادرات الوطنية أثبت وجود 70% منها تؤيد الشراكة مع المكون العسكري في حكم البلاد، مقابل 30% لا تؤيد ذلك.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال أبو صالح: "خلاصة تحليل المبادرات الوطنية وموقفها من الوثيقة الدستورية أفضى إلى رغبة 59% للتعديل، فيما دعا 27% إلى إنتاج وثيقة جديدة"، مؤكدا أن "هناك 70% مؤيدون للشراكة مع العسكر مقابل 30% غير مؤيدين".
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
هل يقترب السودان من حرب أهلية بعد فشل مبادرات حل الأزمة السياسية
1 فبراير, 19:09 GMT
وأوضح رئيس مبادرة حكماء السودان أن "أغلب المبادرات اتفقت على مشاركة كل من شارك بالثورة في الفترة الانتقالية، كما اتفقت الآراء حول مشاركة الشباب في البرلمان بنسبة 50%".

واعتبر أبو صالح أن "مبادرة حكماء السودان تلخيص وجمع للمبادرات المطروحة من العديد من الجهات مثل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعدد من الأحزاب"، لافتا إلى أنها "تسعى للوصول إلى صيغة سودانية يتحقق من خلالها استقلال الإرادة السياسية السودانية، وصونها من الممارسة التقليدية والأغراض غير الوطنية"، حسب تعبيره.

ودلل المسؤول السوداني على ذلك بأن 520 لجنة وتنسيقية مقاومة قد انضمت لمبادرة حكماء السودان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала