https://arabic.sputniknews.com/20220415/رجل-يحطم-رقما-قياسيا-باصطياده-سمكة-عملاقة-فيديو-1061236073.html
رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو
رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو
حطم رجل في الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا، باصطياده سمكة السلور الأزرق، حيث بلغ وزنها 131 رطلا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:36+0000
2022-04-15T14:36+0000
2022-04-15T14:36+0000
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وقال يوجين كرونلي من براندون: "بعدما علقت السمكة، كنت أعرف أن حجمها كبير لأن سحبها لم يكن بسيطا، لكن لم اتوقع لهذا الحد، حيث استغرقت عملية اصطيادها حوالي 30 دقيقة".وبسبب ضخامة حجمها طلب عالم الأحياء في إدارة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمنتزهات في ميسيسيبي، ريان جونز، تقيدها في السجلات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو
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حطم رجل في الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا، باصطياده سمكة السلور الأزرق، حيث بلغ وزنها 131 رطلا.
وقال يوجين كرونلي من براندون: "بعدما علقت السمكة، كنت أعرف أن حجمها كبير لأن سحبها لم يكن بسيطا، لكن لم اتوقع لهذا الحد، حيث استغرقت عملية اصطيادها حوالي 30 دقيقة".
وبسبب ضخامة حجمها طلب عالم الأحياء في إدارة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمنتزهات في ميسيسيبي، ريان جونز، تقيدها في السجلات.