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رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو
رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو
حطم رجل في الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا، باصطياده سمكة السلور الأزرق، حيث بلغ وزنها 131 رطلا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:36+0000
2022-04-15T14:36+0000
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وقال يوجين كرونلي من براندون: "بعدما علقت السمكة، كنت أعرف أن حجمها كبير لأن سحبها لم يكن بسيطا، لكن لم اتوقع لهذا الحد، حيث استغرقت عملية اصطيادها حوالي 30 دقيقة".وبسبب ضخامة حجمها طلب عالم الأحياء في إدارة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمنتزهات في ميسيسيبي، ريان جونز، تقيدها في السجلات.
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رجل يحطم رقما قياسيا باصطياده سمكة عملاقة... فيديو

14:36 GMT 15.04.2022
© REUTERS / Feisal Omarعثمان عبد الله يحمل سمكة كبيرة على رأسه، على شاطئ أوروبو في منطقة هامروين في مقديشو، الصومال، 5 نوفمبر 2021.
عثمان عبد الله يحمل سمكة كبيرة على رأسه، على شاطئ أوروبو في منطقة هامروين في مقديشو، الصومال، 5 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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حطم رجل في الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا، باصطياده سمكة السلور الأزرق، حيث بلغ وزنها 131 رطلا.
وقال يوجين كرونلي من براندون: "بعدما علقت السمكة، كنت أعرف أن حجمها كبير لأن سحبها لم يكن بسيطا، لكن لم اتوقع لهذا الحد، حيث استغرقت عملية اصطيادها حوالي 30 دقيقة".
وبسبب ضخامة حجمها طلب عالم الأحياء في إدارة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمنتزهات في ميسيسيبي، ريان جونز، تقيدها في السجلات.
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