https://arabic.sputniknews.com/20220415/روسيا-تحذر-من-نشر-أسلحة-نووية-حال-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-واقتحامات-للمسجد-الأقصى-1061231263.html

روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية حال انضمام فنلندا والسويد للناتو... واقتحامات للمسجد الأقصى

روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية حال انضمام فنلندا والسويد للناتو... واقتحامات للمسجد الأقصى

روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية على حدودها في حال انضمام فنلندا والسويد للناتو، وبوتين يدعو إلى توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، واقتحامات لليهود... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T13:09+0000

2022-04-15T13:09+0000

2022-04-15T13:09+0000

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عالم سبوتنيك

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روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية في حالة انضمام فنلندا والسويد للناتو واقتحامات للمسجد الأقصى وإصابات واعتقالات لمئات الفلسطينيين روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية في حالة انضمام فنلندا والسويد للناتو واقتحامات للمسجد الأقصى وإصابات واعتقالات لمئات الفلسطينيين

روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية على حدودها في حال انضمام فنلندا والسويد للناتوهددت روسيا بنشر أسلحة نووية في منطقة بحر البلطيق وحولها إذا ما انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إنه في هذه الحالة، لا يمكن الحديث عن وضع غير نووي لبحر البلطيق"، مشيرا إلى إمكانية قيام روسيا بنشر سفن مسلحة بصواريخ إسكندر وأسلحة فرط صوتية وأسلحة نووية في المنطقة".وأعلنت فنلندا والسويد خلال الأيام الماضية أنهما تعملان عن كثب على دراسة الأمر، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين كلف الجيش بالفعل بإعداد خطط لتعزيز الدفاعات على طول الحدود الغربية لروسيا.وتمتد حدود روسيا مع فنلندا لأكثر من 1300 كيلومتر وهو ما يزيد عن إجمالي الحدود الروسية مع دول الناتو الحالية.على صعيد آخر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، متهما الأوروبيين بـ"زعزعة السوق" عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية.وتابع حوالة، أنها "تحاول بشكلٍ أو بآخر الضغط على كلٍ من فنلندا ودولٍ أخرى، ولكن الأهم هي فنلندا لأنها تقع على الحدود بشكلٍ مباشر مع روسيا الاتحادية وبالتالي فإن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، يعني أن الحلف الذي فشل في أن يقف على عتبة روسيا الاتحادية يحاول أن يقف على عتبة روسيا ولكن من خلال طرفٍ أخر وهو فنلندا".وأضاف: "أن روسيا ليست هي من بدأ بهذا الأمر وليست من قام بنشر الأسلحة المتطورة والحديثة على حدودها بشكلٍ مباشر وإنما ما تقوم به أمريكا والغرب بشكلٍ عام والناتو من خلال التقرب والتمدد أكثر وأكثر نحو الحدود الروسية مما يساهم في تهديد أمن روسيا القومي والقاعدة معروفة للجميع بأن الأمن يجب أن يكون أمناً للجميع وليس أمن دولة على حساب أخرى".اقتحامات لليهود والشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وإصابات واعتقالات لمئات الفلسطينيين مع دعوات للنفير العام وإسرائيل تفرض إغلاق شامل على الضفة الغربيةأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين المدنيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "عددا من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى"، مشيرة إلى وقوع أضرار داخل المسجد القبلي بعد اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز داخله.وأقام الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وقال إن الإصابات بين الفلسطينيين تزداد وقد وصلت الى أكثر من 152 مصابا .وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت الى النفير العام والزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته وحذرت إسرائيل من أي انتهاكات، بينما قامت إسرائيل بإغلاق شامل للضفة الغربية وإغلاق معابر غزة.ووصف سلهب هذه الأعمال بأنها "جريمة مستنكرة بكل المقاييس بعد إصابة المئات من المواطنين وحراس المسجد".وشدد على أن "الواجب الديني والعقائدي يحتم على الفلسطينيين الذود عن المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الأولى وعلى العالم أن يسعى لكبح جماح هذا الاحتلال الغاشم الذي يدنس المقدسات".الرئيس الإيراني يدعو السلطات العراقية لعدم السماح باستغلال أراضيها لزعزعة أمن بلادهدعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السلطات العراقية لعدم السماح باستغلال أراضيها لزعزعة أمن بلاده.وفي أول لقاء على مستوى رفيع يجمع مسؤولي البلدين بعد إطلاق "الحرس الثوري" الإيراني الشهر الماضي صواريخ باليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث وجّه رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، انتقادات إلى حكومة كردستان العراق، وطالب ضمنا بغداد بضبط تحركات الإقليم.واتهم رئيسي سلطات الإقليم بالإهمال إزاء "تحركات" إسرائيل، وقال إن إيران تراقب عن كثب تعاون إسرائيل مع هذا النظام ولن نسمح لهم بتعريض أمن المنطقة للخطر.بدوره، أكد حسين أن العراق لن يكون منطلَقاً للاعتداء على أمن إيران أو أي دولة، معرباً عن استعداد بغداد لتعاون واسع بما في ذلك التعاون الأمني لمنع أي تهديدات لمصالح إيران.وأوضح أن "إيران ترى بأن هناك تهديدات تأتي من كردستان العراق خاصة مع وجود مجموعات إسرائيلية في أربيل وتحاول شن هجمات على إيران".وأشار إلى أن "إسرائيل من ألد أعداء إيران في المنطقة ولكن المشكلة تكمن في الداخل العراقي الذي لا تستطيع سلطاته فرض الأمن تماما على كردستان وكأن الإقليم دولة منفصلة بمنأى عن الحكومة المركزية".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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